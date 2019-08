Veldwijk gaat Sparta mogelijk verlaten: "Er speelt het een en ander"

Lars Veldwijk gaat Sparta Rotterdam mogelijk deze transferperiode nog verlaten, zo bevestigt manager technische zaken Henk van Stee.

Tegenover Voetbal International laat hij weten dat er 'het een en ander speelt' rondom de eerste spits van de promovendus en hij kan een vertrek niet uitsluiten. Daar Halil Dervisoglu de club in januari hoe dan ook verlaat voor Brentford, heeft Sparta het vizier gericht op de talentvolle -aanvaller Joël Piroe.

Een eerder gemaakte afspraak met Veldwijk kan ervoor zorgen dat hij de club op korte termijn kan verlaten. "Ik heb met Lars de afspraak gemaakt dat hij zou blijven als we promoveerden, maar we hebben ook de afspraak gemaakt dat we meedenken en -werken als zich een kans voordoet. Daar houd ik me aan, ik ben een man die graag zijn afspraken nakomt", legt Van Stee uit. "Er speelt wel het een en ander rond Lars, we moeten de ontwikkelingen afwachten."

Brentford betaalt tweeënhalf miljoen euro voor Dervisoglu. De talentvolle aanvaller blijft in de eerste seizoenshelft nog op Het Kasteel voetballen. "We hadden al met Halil gesproken over de optie pas in januari te vertrekken. Hij vond dat ook een goed idee, omdat hij denkt dat hij er dan meer klaar voor is dan nu", aldus Van Stee, die voorlopig geen problemen ziet in de Sparta-aanval.

"Met Ragnar Ache, Veldwijk en Dervisoglu hebben we drie spelers die op verschillende posities voorin uit de voeten kunnen."

Eerder deze week meldde De Telegraaf al dat trainer Henk Fraser en Van Stee afgelopen maandag op de tribune zaten bij het duel tussen Jong PSV en om Piroe te bekijken. Naar verluidt staan zowel PSV als de speler zelf welwillend tegenover een tijdelijke overstap naar Sparta. Piroe hoeft onder trainer Mark van Bommel niet te rekenen op speelminuten en kan bij Sparta -ervaring opdoen.