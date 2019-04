Veldwijk blijft hopen: "Het lijkt erop dat Twente wat in paniek raakt"

FC Twente leek hard op weg naar het kampioenschap, maar met twee nederlagen op rij lijkt de titelstress te hebben toegeslagen in Enschede.

Na de 4-1 nederlaag van afgelopen maandag verloor de ploeg van trainer Marino Pusic vrijdagavond met 0-1 van . Bij achtervolger gloort er door de tegenvallende resultaten van de koploper weer een beetje hoop op een eventueel kampioenschap.

De Tukkers hadden een enorme voorsprong op de concurrentie en het leek een kwestie van tijd voordat het kampioenschap gevierd kon worden. Door de twee nederlagen op rij is het gat met Sparta echter geslonken tot zeven punten. De ploeg van trainer Henk Fraser had vrijdagavond nog dichterbij kunnen komen, maar de Rotterdammers profiteerden niet optimaal door met 1-1 gelijk te spelen op bezoek bij .



"Achteraf hoor je dat Twente verloren heeft. Dan is het extra zuur, maar het verschil is nog steeds zeven punten", reageert Lars Veldwijk tegenover FOX Sports . De Zuid-Afrikaans international denkt dat men in Twente niet zo zeker meer is van het kampioenschap. "Het lijkt erop dat Twente wat in paniek raakt. Wij focussen ons op de play-offs. Als wij in de laatste vijf wedstrijden vijftien punten halen, gaan we zien wat er gebeurt."



Met nog vijf wedstrijden voor de boeg is het kampioenschap nog altijd mogelijk. "We hadden hier geen rekening mee gehouden. Nu ga je toch naar het programma kijken. Dan zie je dat ze een paar moeilijke uitwedstrijden hebben. We gaan het zien", besluit Veldwijk. Twente neemt het de komende weken nog op tegen , Jong , Jong , en .