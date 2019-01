Veldwijk beste speler tweede periode; Den Bosch dubbel in de prijzen

FC Den Bosch legde afgelopen zondag beslag op de tweede periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie en dat levert de ploeg de nodige prijzen op.

Wil Boessen, trainer van de Brabanders, is mede daardoor verkozen tot de beste trainer van de tweede periode, terwijl Wout van der Steen de beste doelman was. Lars Veldwijk ontvangt het Kampioensschild voor de beste speler van de afgelopen periode in de Keuken Kampioen Divisie. De spits van Sparta Rotterdam bleef Stefano Beltrame van FC Den Bosch, Mario Engels van Roda JC Kerkrade en Bryan Smeets van TOP Oss voor in de uitverkiezing.

Die is gebaseerd op stemmen van de trainers en aanvoerders van alle Keuken Kampioen Divisie-clubs én op stemmen van de fans. Met negen doelpunten in negen wedstrijden kroonde Veldwijk zich tot topscorer van de tweede periode. Hij volgt zo Istvan Bakx op, die de beste speler van de eerste periode werd.



Den Bosch viel in de tweede periode meerdere malen in de prijzen. Boessen werd na het winnen van de tweede periodetitel verkozen tot beste trainer, terwijl Van der Steen de prijs voor beste doelman van de tweede periode in ontvangst mag nemen. Den Bosch verzekerde zich afgelopen zondag van de periodetitel dankzij een 2-6 overwinning op bezoek bij FC Dordrecht. De formatie van Boessen is nog altijd koploper van de Keuken Kampioen Divisie.



Cody Gakpo werd gekozen tot het beste talent van de tweede periode. De negentienjarige aanvaller van Jong PSV, dit seizoen tot dusver goed voor negen doelpunten en vier assists in tien wedstrijden, treedt hiermee in de voetsporen van spelers als Nacer Chadli, Frenkie de Jong en Dries Mertens. In de eerste periode ging de prijs voor het beste talent naar Ferdy Druijf, die momenteel door AZ verhuurd wordt aan NEC.