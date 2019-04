'Veldmate voerde namens Ajax gesprek met entourage van Pavón'

Henk Veldmate heeft een gesprek gevoerd met de entourage van Cristian Pavón, zo meldt Mike Verweij in de voetbalpodcast van De Telegraaf.

De journalist van de krant stelt dat de Argentijnse vleugelaanvaller een 'serieuze optie' is voor de Amsterdammers, maar dat de gesprekken van de hoofd scouting van en de international zich tegelijkertijd in een 'aftastende fase' bevinden.

Pavón werd in januari al in verband gebracht met een overstap naar Ajax, maar Marc Overmars sloot destijds vlak voor het verstrijken van de transferwindow zijn komst op dat moment uit. "Ik denk dat iedereen Pavón wel kent. Hij is wel een goede aanvaller, maar wij gaan echt niets halen nu", zei de directeur spelersbeleid van Ajax tegenover FOX Sports . Pavón bevindt zich nu dus naar verluidt nog steeds op de radar van de Amsterdammers.



De 23-jarige aanvaller, die bij nog vastligt tot medio 2022, werd eerder ook in verband gebracht met onder meer , Zenit Sint-Petersburg, , en . In een eerder stadium zou sportief directeur Nicolás Burdisso namens de Argentijnse topclub al gesproken hebben met een afvaardiging van Ajax, dat Pavón al sinds 2017 in de gaten houdt.



De elfvoudig international van Argentinië heeft een afkoopclausule van 42,5 miljoen, al beseft men zich bij Boca Juniors dat dit bedrag er op korte termijn niet inzit. Volgens eerdere berichten zou Ajax een bedrag van 9 tot 10,5 miljoen euro willen neertellen voor Pavón. De aanvaller was dit seizoen tot dusver goed voor vier doelpunten en drie assists in vijftien officiële wedstrijden. Dat Pavón in deze jaargang relatief weinig duels achter zijn naam heeft staan, heeft te maken met verschillende blessures.