Vela verslaat Zlatan en Martinez in strijd om MLS MVP Award

Carlos Vela is uitgeroepen tot 2019 MVP nadat hij een geweldig seizoen doormaakte bij Los Angeles FC.

Vela kreeg 69 procent van de stemmen en liet daarmee Zlatan Galaxy ( ), Jofef Martinez ( ) en Maxi Moralez en Heber (beiden ) ruim achter zich.

De Mexicaan kreeg 80.33 procent van de stemmen bij de spelers, terwijl hij op 65 procent mocht rekenen bij de clubvertegenwoordigers en op 64 procent van de media.

"Voor mij is deze prijs een beloning voor alle moeite en al het werk wat ik dagelijks verricht op de training", aldus Vela. "Ik ben heel blij met deze onderscheiding."

De dertigjarige Vela scoorde liefst 34 keer in 31 officiële competitiewedstrijden, waarmee hij Martinez' record van vorig jaar uit de boeken schoot en beslag legde op de Gouden Schoen.

De Mexicaanse aanvaller gaf ook vijftien assists, waardoor hij in totaal bij meer goals betrokken was dan wie dan ook in één seizoen. Sebastian Giovinco's oude record uit 2015 stond op 38 en Vela heeft de grens nu op 49 bepaald.

In de halve finale van de Western Conference schoot Vela nog twee keer raak tegen LA Galaxy, maar in de MLS Cup play-offs kwam hij vervolgens niet tot scoren tegen Seattle Sounders, dat Los Angeles uitschakelde.

"Deze onderscheiding maakt me alleen maar gretiger. De volgende stap is kampioen worden", refereert Vela aan die nederlaag. "Ik zal keihard werken om die prijs te winnen voor mijn team, voor mijn club. Deze is leuk, maar ik wil die andere."

LAFC legde ondanks het gebrek aan eremetaal wel prijs op meerdere individuele onderscheiding. Naast Vela won ook trainer Bradley. Hij werd MLS Coach van het Jaar en de voormalig bondscoach weet dat hij dat grotendeels te danken heeft aan zijnspits.

Lees beneden verder

"In een team heb je altijd diverse soorten leiders, maar het is echt heel belangrijk dat je beste speler een grote rol kan vervullen. We hebben Carlos uitgedaagd om te zien wat hij zou kunnen. Hij is een voorbeeld voor iedereen."

"Hij blijft volwassener worden in zijn spel en heeft nu in de gaten wat hij betekent voor zijn teamgenoten. Dat is waar het om draait bij grote leiders."