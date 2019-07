Vela reageert op 'Ferrari' Ibrahimovic: "Alleen die twee zijn beter"

Zlatan Ibrahimovic bezorgde Los Angeles Galaxy vrijdagavond lokale tijd met een hattrick een overwinning in de derby tegen Los Angeles FC: 3-2.

Vooraf wist Ibrahimovic het vuurtje al aardig op te stoken door te zeggen dat hij nog altijd veruit de beste speler is in de Major League Soccer en veel beter dan Carlos Vela, aanvaller van Los Angeles FC én topscorer van het hoogste niveau van de Verenigde Staten.



"By far, omdat hij in zijn hoogtijdagen zit. Hoe oud is hij? 29 jaar (30 jaar, red.) en hij speelt in de . En dit zijn dan zijn hoogtijdagen?! Toen ik 29 jaar was, zat ik in Europa. Een groot verschil", zei de voormalig Zweeds international in een interview met ESPN . "De MLS is niet van het niveau dat in Europa wordt aangetikt. Eerder speelde ik met spelers van mijn eigen niveau of die in de buurt kwamen. Dat maakt het spelletje makkelijker. Hier ben ik een Ferrari tussen de Fiats." Vela, in de derby goed voor twee goals, reageerde na het duel op de uitlatingen van de vedette van de stadsgenoot.



"Zelfs een vergelijking trekken, is een gebrek aan respect jegens Zlatan. Als we echter kijken naar de statistieken van dit moment, en we leeftijd etcetera niet in ogenschouw nemen, dan ben ik op dit moment meer in vorm. Dat is de waarheid", benadrukte Vela na afloop. "Maar voor de rest? We hebben het over Zlatan. Ik denk dat alleen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo beter zijn. Alleen die twee. Alle andere voetballers mogen zijn veters niet eens strikken."



Ibrahimovic zelf ook na afloop de aandacht op zich. "Ik heb veel respect voor Vela, hij is een goede speler. Maar jullie maakten één fout en dat is dat jullie hem vergeleken met mij. Dat is jullie grootste fout." Hij legde ook uit waarom hij na anderhalf jaar nog steeds bijna één op één loopt. "Iedereen zegt dat het reguliere seizoen er niet toe doet, dat het alleen om de play-offs aan het einde van het seizoen gaat. Als die play-offs beginnen, zou ik mezelf naar play-off-mode moeten zetten."



"Het probleem voor de verdedigers in de MLS is dat ik elke dag in play-off-mode sta. Dat is het verschil tussen hen en mij." Los Angeles FC leidt de dans in de Western Conference, met 46 punten uit 21 duels. Los Angeles Galaxy heeft negen punten minder. Vela staat na vrijdagavond op 21 doelpunten (3 strafschoppen) uit 20 competitieduels; de teller van Ibrahimovic staat op 16 goals (4 strafschoppen) uit 17 duels.