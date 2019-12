"Vela heeft aanbieding van Barcelona gekregen"

Carlos Vela staat in de belangstelling van Barcelona. Dat beweert zijn landgenoot Jonathan Dos Santos.

Vela werd in januari al nadrukkelijk aan Barça gelinkt en hij gaf destijds toe dat de huurtransfer toen bijna rond was. Volgens Dos , die tussen 2009 en 2014 in Catalonië onder contract stond, heeft zich nu opnieuw voor de Mexicaan gemeld. "Het klopt, hij heeft een aanbieding ontvangen van Barcelona", zegt Dos Santos tegen het Colombiaanse W Radio.

"Ik weet niet wat hij gaat doen. Hij is gelukkig in Los Angeles, waar hij een geweldig seizoen heeft gehad. Maar als Barça je wil hebben, is dat natuurlijk ook een mooie kans. Ik ben heel blij voor hem", aldus de 29-jarige middenvelder.

In oktober zei Vela in gesprek met de New York Times dat hij open staat voor een verhuizing naar Camp Nou. "Vier maanden samenspelen met Lionel Messi en daarna terug naar LA, wie kan daar nou nee tegen zeggen?"

De 30-jarige Carlos Vela speelde in de beginfase van zijn carrière voor , dat hem toen tijdelijk in LaLiga stalde bij Osasuna en . De ploeg uit San Sebastián nam hem in 2012 definitief over van The Gunners. Na 250 officiële wedstrijden en 73 goals voor Sociedad kwam Vela bij Los Angeles FC terecht.

In LA kijkt de 72-voudig international momenteel terug op het productiefste seizoen uit zijn loopbaan. Met 38 goals en twaalf assists in 36 wedstrijden had de Mexicaan een groot aandeel in het -avontuur van LAFC, dat pas eindigde in de verloren finale tegen Seattle Sounders. Vela werd door de MLS dan ook uitgeroepen tot 'Most Valuable Player' in 2019.