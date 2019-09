Veertigvoudig Braziliaans international strijkt voor miljoenen neer in Turkije

Luiz Gustavo gaat aan de slag bij Fenerbahçe, zo bevestigt de Turkse grootmacht maandagavond via de officiële kanalen.

De controlerende middenvelder komt over van en kost zes miljoen euro. Luiz Gustavo, veertigvoudig international van Brazilië, heeft voor vier seizoenen getekend in Istanbul.

Voor de 32-jarige Luiz Gustavo is Fenerbahçe zijn vijfde werkgever in Europa. De defensieve middenvelder werd in augustus 2008 door TSG naar Duitsland gehaald en verkaste tweeënhalf jaar later voor liefst zeventien miljoen euro naar . Hij diende de Duitse recordkampioen tweeënhalf jaar, voordat hij voor zestien miljoen euro naar vertrok.

In de zomer van 2017 volgde een transfer naar Olympique Marseille, waar hij het afgelopen seizoen ploeggenoot én concurrent van Oranje-international Kevin Strootman was. Luiz Gustavo speelde de afgelopen twee seizoenen 64 competitiewedstrijden voor de Franse club en kon vrijwel altijd rekenen op een basisplaats, maar heeft nu dus toch gekozen voor een vertrek naar Fenerbahçe.

Luiz Gustavo is na onder anderen Garry Rodrigues, Emre Belözoglu, Max Kruse en Adil Rami de volgende grote naam die deze zomer zijn sportieve toekomst heeft verbonden aan Fenerbahçe.

De grootmacht uit Istanbul is prima begonnen aan het nieuwe seizoen in de : in de eerste drie competitiewedstrijden werden zeven punten gepakt.