Veertigjarige Diego Forlán zet punt achter loopbaan

Diego Forlán heeft aangekondigd op veertigjarige leeftijd een punt te zetten achter zijn voetballoopbaan.

De spits speelde tijdens zijn rijke carrière voor onder andere , , en . Hij speelde in mei, wat nu blijkt, zijn laatste professionele wedstrijd voor Kitchee in Hong Kong.

"Het was niet gemakkelijk. Ik wilde niet dat de tijd zou komen, maar ik wist dat het zou komen", vertelt Forlán in gesprek met Telemundo . "Ik heb besloten om te stoppen met professioneel voetbal."

Forlán begon zijn professionele carrière bij in Argentinië, voordat hij in januari 2002 naar Manchester United verhuisde. Hij won de Premier League met Manchester tijdens het seizoen 2002/03 en de in het volgende seizoen voordat hij in 2004 de overstap maakte naar Villarrea.

De 112-voudig international van Uruguay was succesvol in LaLiga, waar hij 128 keer scoorde in 240 competitiewedstrijden voor Villarreal en Atlético Madrid, waar hij met de Madrilenen in het seizoen 2009/10 de won.

Zijn beste seizoen in Europa was bij Atlético tijdens het seizoen 2008/09. Forlán maakte 32 competitiedoelpunten in 33 wedstrijden voor de club, waarbij hij Samuel Eto'o van en David Villa van achter zich liet in de strijd om de topscorerstitel.

Na een korte periode bij Internazionale, speelde spits voor Internacional, Cerezo Osaka, Peñarol, Mumbai City en Kitchee voordat hij zijn schoenen aan de wilgen hing.

Forlán zal ook worden herinnerd als een van de grootste spelers van Uruguay. Hij maakte 36 doelpunten in 112 interlands, waar hij in 2011 de Copa América won en tijdens het WK 2010 de Gouden Bal won.

Luis Suárez, voormalig ploeggenoot bij de nationale ploeg van Uruguay, bracht een eerbetoon aan Forlán. "Historisch voor Uruguayaans voetbal. Dankbaar voor alle onvergetelijke momenten die je alle Uruguayanen live hebt gegeven, zowel in het nationale team als bij alle teams waar je speelde", schrijft de Barcelona-aanvaller op Twitter.

"Ik zal altijd dankbaar zijn voor wat je me geleerd hebt, zowel op als naast het veld, het was een droom om met een van mijn idolen gespeeld te hebben. Je zult altijd een legende zijn in Uruguay. Veel succes bij je nieuwe uitdagingen, vriend. "