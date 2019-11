"Veertig jaar later had het zomaar weer die kant op gekund voor PSV"

PSV had donderdagavond een goed resultaat tegen Sporting Portugal nodig om uitzicht te houden op de volgende ronde van de Europa League.

In plaats daarvan gingen de Eindhovenaren met 4-0 onderuit in Lissabon, waardoor de laatste groepswedstrijd tegen het Noorse Rosenborg niet meer van belang is. De Nederlandse kranten zijn niet mals in hun oordeel na het echec in het José Avalade.

"Er waren gisteravond 64 minuten gespeeld in het feestende stadion van Sporting toen iemand een pijnlijke quizvraag opwierp. Wat is eigenlijk de grootste Europese nederlaag ooit van ? Dat was dus een 6-0 nederlaag in 1979 tegen . Veertig jaar later had het nu zomaar weer die kant op gekund. Want PSV werd nu de vernieling in gespeeld door Sporting. De Portugezen hadden er ook makkelijk zes of nog meer kunnen maken. Ze hielden echter op bij 4-0", opent het Algemeen Dagblad , dat van een 'afgang' en een 'treurspel' spreekt.

De ochtendkrant wijst erop dat PSV in het verleden spelers als Andrés Guardado en Sören Lerby had, die 'de plaggen uit de grond' zouden lopen in een dergelijke wedstrijd. "Maar dit is het PSV van pak 'm beet Pablo Rosario. Het is onzin om hem als dé zondebok aan te wijzen, de afgezette captain faalde immers zeker niet alleen. Maar bij Rosario begon wel meteen al de ellende. Hoe kun je een wedstrijd beginnen zoals hij deed?", doelt de krant op de openingstreffer, waarbij Rosario sterspeler Bruno Fernandes uit het oog verloor.

Ook De Telegraaf is hard in zijn oordeel en de krant wijst op het verschil in aanvallende en in defensieve kwaliteiten bij de Eindhovenaren: "De voorkant en de achterkant van PSV zijn in kwaliteit een wereld van verschil. Het kan niet zo zijn, en dat blijkt ook in de praktijk, dat alles wordt verbloemd door de klasse in de voorhoede."

Met een zo goed als verloren seizoen door een achterstand van elf punten op koploper in de , kan PSV zich al bijna gaan richten op het volgend jaar, met daarbij een belangrijke rol voor technisch manager John de Jong: "Want de huidige tussenbalans is simpelweg onacceptabel. De probleemposities zijn bekend. De club heeft nu zeeën van tijd om te repareren om er straks (als het al tweede wordt) in de voorrondes van de te staan."

Het Eindhovens Dagblad richt zich op zijn beurt op de positie van trainer Mark van Bommel, die PSV maar niet uit het dal weet te trekken. De regionale krant ziet nog genoeg strijdbaarheid bij de oefenmeester, maar vraagt zich af of dit wel genoeg is. "Het was in het verleden zijn grote kracht en maakt hem nu nog altijd geliefd bij een deel van de achterban van PSV, waar hij als speler heel veel voor heeft betekend en waarvoor hij altijd een clubicoon zal blijven. Zelfs als hij als oefenmeester in Eindhoven volledig mislukt, mag nooit vergeten worden wat hij allemaal voor PSV heeft betekend. Momenteel lijkt de trainer juist te verdwalen in zijn eigen strijdbaarheid en bewijsdrang."

Door de Europese uitschakeling en de slechte positie in de Eredivisie speelt PSV in november eigenlijk alleen nog maar om de TOTO : "PSV jaagt op een plek bij de beste 32 van Europa, maar kan daar op dit moment helemaal geen aanspraak op maken. Een niet-clubicoon was er vermoedelijk niet mee weggekomen, maar Mark van Bommel overleeft voorlopig de lange najaarsstorm in Eindhoven. Het dak is onder zijn leiding van het huis gewaaid en nu zit PSV in een fase waarin het moet redden wat er nog te redden valt. De inboedel is hier en daar beschadigd, maar kan misschien nog enigszins worden hersteld", schrijft de krant echter hoopvol.