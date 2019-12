Veertienjarige 'Ajax-reus' reageert op virale foto: "Mensen overdrijven"

David Easmon heeft voor het eerst gereageerd op de commotie die twee weken geleden ontstond over een foto waarop hij te zien is.

Het veertienjarige talent van werd vastgelegd terwijl hij in duel was met een véél kleiner ogende tegenstander en ging daarmee de wereld over. Volgens Easmon zelf is de ophef echter nogal overdreven.

"Die jongen was écht klein. Mensen overdrijven over die foto", reageert Easmon voor de camera bij Ajax TV. "Er stond dat ik 1,90 meter was, maar ik ben 1,79. Dat is de media, het is altijd overdreven."

Easmon werd op Instagram overladen met reacties op de foto. "Ik kreeg heel veel berichten, wereldtijd. Negatief en ook positief, maar je moet altijd naar de positieve berichten kijken. Ik kreeg ook een berichtje van Demy de Zeeuw, dat vond ik heel mooi."

Easmon zit sinds de zomer in de jeugdopleiding van Ajax. De Amsterdammers pikten de aanvaller op uit de academie van . "Aan het einde van het seizoen kreeg ik te horen dat Ajax me volgde."

"Op een gegeven moment stuurde ze me een bericht dat ze me wilden. Dat was een heel bijzonder moment. Ik ging meteen uit mijn dak en heb meteen mijn vrienden gebeld. Ik was écht blij. Het is heel uniek om hier te mogen zijn, elke dag."

Over zijn doelstellingen op voetbalgebied hoeft Easmon niet lang na te denken. "Over tien jaar hoop ik in Ajax 1 te staan en daarna een mooie stap naar het buitenland te maken."

"Ik wil in ieder geval Ajax 1 halen, dan ben ik pas geslaagd."