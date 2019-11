Veertienjarige Ajax-reus gaat viraal: "Dit is echt absolute waanzin"

David Easmon is pas veertien jaar oud en speelt nog in de jeugdopleiding van Ajax.

De jonge centrumverdediger gaat nu echter al viraal vanwege zijn lengte van bijna 1.90 meter. Een foto van Easmon tijdens het duel van Onder 15 met , waarop te zien is dat hij veel langer is dan een tegenstander, is onderwerp van gesprek in de buitenlandse media.

Onder meer het Argentijnse medium Futbolargentino maakt maandag melding van de getalenteerde Ajax-verdediger, die ook veel langer is dan zijn ploeggenoten en zaterdag met 6-2 wist te winnen van Sparta.

Daarnaast verbazen veel voetbalvolgers op Twitter zich over de opmerkelijke lengte van de nog piepjonge Easmon, die in deze jaargang tien wedstrijden heeft gespeeld en door vele kenners wordt gezien als een toekomstige speler van het eerste elftal.

'Dit is echt absolute waanzin' en 'We laten jullie raden wie er gewonnen heeft' valt er onder meer te lezen op het sociale medium. Easmon is evenwel niet de eerste jeugdspeler in Europa die dit kalenderjaar viral gaat vanwege zijn lengte.

Bitshiabu El Chadaille was enkele maanden geleden hét onderwerp van gesprek in de voetbalwereld, omdat de verdediger van Paris Saint-Germain op slechts twaalfjarige leeftijd al 1.90 m meet. In de Franse media werd de boomlange jeugdexponent van al genoemd bij , en .