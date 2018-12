Veelbesproken Isco treedt naar buiten over toekomstplannen

Isco komt onder Santiago Solari niet elke week aan spelen toe bij Real Madrid. De Spanjaard denkt echter dat een wintertransfer er niet in zit.

De 36-voudig Spaans international wordt in verband gebracht met diverse clubs in Europa, maar Isco rekent niet op een vertrek in januari.



De geruchten gaan dat Isco een slechte relatie onderhoudt met de huidige trainer van de Koninklijke. De 26-jarige middenvelder zou daarnaast lange tijd met overgewicht hebben gekampt, wat ook tot onvrede zou hebben geleid bij zijn teamgenoten. Verschillende Europese topclubs werden de laatste tijd gelinkt met Isco, zoals Paris Saint-Germain, Juventus en Manchester City.



Isco laat echter aan Deportes Cuatro weten dat hij geen transferplannen heeft voor deze winter. "Ik kijk enorm uit naar het nieuwe jaar", stelt Isco. "Ik ga niet van club veranderen in de transferwindow, ik ga voor geen enkele club vertrekken. Ik ben echt gelukkig. Natuurlijk wil ik doorgaan bij Real Madrid en ook titels blijven winnen met de club."



De Spanjaard ligt nog tot medio 2022 vast in het Santiago Bernabéu, waarbij hij een ontsnappingsclausule van zevenhonderd miljoen euro in zijn contract heeft staan. Isco heeft dit seizoen nog maar vier keer de negentig minuten volgemaakt en is doorgaans bankzitter. De teller voor de middenvelder dit seizoen staat op achttien duels, met een totaal van 961 speelminuten.