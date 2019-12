'Veel vraagtekens inzake Nathan Aké: club komt deze week in actie'

Nathan Aké lijkt deze winter of komende zomer Bournemouth te verlaten.

De verdediger wordt begeerd door zowel als , waarbij laatstgenoemde Engelse topclub een terugkoopoptie van circa 48 miljoen euro heeft.

Manager Eddie Howe erkent dat hij geen grip heeft over de toekomst van de elfvoudig Oranje-international. Diverse Engelse media hebben reeds melding gemaakt van de belangstelling van meerdere clubs in Aké, die nog tot medio 2022 vastligt.

gaat volgens The Athletic deze week om de tafel om de situatie van de Nederlander te bespreken. Howe maakt duidelijk dat hij een vertrek van de centrale verdediger, momenteel geblesseerd, niet ziet zitten.

"Het is natuurlijk mijn wens om iedereen binnenboord te houden. Maar sommigen dingen heb ik niet onder controle", doelt Howe op de clausule van Chelsea inzake Aké.

"We moeten afwachten. Ik wil jullie vragen niet ontwijken, maar dit is simpelweg iets wat ik niet onder controle heb", zegt de coach tegenover verschillende Engelse media.

Lees beneden verder

"Op heel veel dingen heb ik invloed, maar niet overal op. Zo is het lastig om deze selectie bijeen te houden. Maar natuurlijk doen we er alles aan om in de tweede seizoenshelft zo sterk mogelijk te zijn", besluit Howe.

Aké speelt sinds medio 2017 definitief voor the Cherries en staat inmiddels op 10 doelpunten en 5 assists in 107 wedstrijden.

Hij wordt onder meer genoemd bij Chelsea, en Manchester City.