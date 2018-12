"Veel trainers willen bij Manchester United werken, daar hoor ik ook bij"

Manchester United nam eerder deze week afscheid van José Mourinho.

In plaats van meteen een nieuwe manager aan te stellen, werd Ole Gunnar Solskjaer van Molde FK 'geleend' om het seizoen af te maken. Mauricio Pochettino is volgens de laatste geruchten de belangrijkste kandidaat om de nieuwe permanente trainer op Old Trafford te worden, maar Solskjaer lijkt de hoop te koesteren dat hij de club in de tweede seizoenshelft kan overtuigen van zijn kwaliteiten.

"Als je een baan als deze aangeboden krijgt en ze je vragen om voor zes maanden te tekenen, zeg je 'ja'", vertelde hij vrijdagochtend tijdens zijn eerste persconferentie als trainer van the Red Devils . "Ik ben blij dat ik kan helpen en het is mijn taak om het zo goed mogelijk te doen. Er zijn zoveel trainers die graag bij Manchester United zouden werken en ik hoor daar ook bij. We hebben het er verder echter nog niet over gehad, dit is een proces van zes maanden."



Solskjaer werkte als speler van Manchester United jaren onder Sir Alex Ferguson en heeft al contact gehad met zijn voormalige trainer: "Er is niemand van wie ik beter advies zou kunnen krijgen. Hij heeft mij in alles beïnvloed. De manier waarop hij omging met mensen, de manier waarop hij de manager was, hoe hij 25 internationals tevreden en hongerig hield, maar ook wat betreft de invulling van zijn staf. Hij is in alles mijn mentor geweest, terwijl ik dat aan het begin niet eens doorhad. Tegen het einde, misschien na mijn blessure in 2003, schreef ik alles op wat hij deed in bepaalde situaties."



Hoewel Solskjaer in eerste instantie voor de korte termijn is aangesteld, gaat hij ervan uit dat de club ook bij hem te rade zal gaan wat betreft de winterse transferperiode: "Natuurlijk heb ik er ook wat over te zeggen. Maar het is nu eerst belangrijk om de spelers te leren kennen, om hen te observeren en de kwaliteiten die we hebben in kaart te brengen. Ik heb de afgelopen tijd wanneer ik de kans had wedstrijden vanuit Noorwegen bekeken. Het is nu in eerste instantie mijn taak om te kijken waarin ik de spelers kan helpen beter worden. Ik weet zeker dat de club zijn transferdoelwitten zal hebben, maar dat hebben het nog niet besproken, want het is aan mij om te zorgen dat de spelers die we al hebben weer gaan genieten van het voetbal."