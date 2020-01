Veel succes in Barcelona, Quique Setién... je zal het nodig hebben

Op de dag waarop Barcelona werd benoemd als financiële koning van het voetbal, had de Spaanse kampioen moeite om z'n coach af te lossen.

Ernesto Valverde reed maandagmiddag in zijn BMW weg bij het trainingsveld van , met een lach op zijn gezicht voor de aanwezige fotografen. Hij leek gelukkiger dan op ieder ander moment tijdens zijn periode in Barcelona, die in de zomer van 2017 begon.

Nadat hij in het diepte werd gegooid door het onmiddellijke vertrek van Neymar, was het nu na twee gewonnen landstitels gedaan. Zijn zaakwaarnemer was tot diep in de nacht bezig om een afkoopsom te regelen en het ontslag af te ronden bij misschien wel de slechtst gerunde grootmacht ter wereld.

Het pijnlijke vertrek van Valverde is een nieuw dieptepunt voor een club die zichzelf de laatste jaren verdrinkt onder leiding van Josep Maria Bartomeu. De openlijke benadering van Xavi en Oranje-bondscoach Ronald Koeman, terwijl Valverde nog steeds aan het roer stond, was beschamend voor zowel de club als de trainer zelf. Zijn positie was onhoudbaar geworden.

De 55-jarige Spanjaard leidde maandag de training terwijl hij wist dat zijn tijd erop zat, maar Barcelona had nog geen vervanger klaarstaan.

Quique Setién, Gabriel Milito en Mauricio Pochettino stonden op de laatste shortlist, die een verhaal op zichzelf vertelde. Barça rommelde maar wat aan en overwoog zelfs een trainer te kiezen die ooit zei dat hij liever boer zou worden dan trainer van de Catalaanse grootmacht. Dat was Pochettino, die vroeger jaren voor speelde.

De keuze viel uiteindelijk op Setién, een coach die nog geen prijzen won en vorig seizoen tiende werd in LaLiga met , waar hij zich niet populair heeft gemaakt bij de fans.

De media werden ingelicht dat de club maandag om 21:00 uur met een statement naar buiten zou komen, maar die verklaring kwam er pas rond 23:30 uur. Het vertrek van Valverde werd eindelijk bevestigd.

Toen Bartomeu en sportief directeur Éric Abidal dinsdag in de aula voor de pers verschenen, hadden ze moeite om een samenhangend verhaal te vertellen.

"We hebben een aantal weken met verschillende trainers gesproken, inclusief Setién", aldus Bartomeu. De nieuwe keuzeheer suggereerde zelf dat dat helemaal niet het geval was.

"Gisteren liep ik nog langs de koeien in mijn dorp en nu ben ik hier bij Barcelona, waar ik trainer ben van de beste voetballers ter wereld", aldus Setién. "Ik heb nog geen vijf minuten nodig gehad om het aanbod te accepteren."

Setién gaf toe dat het vreemd is om ineens een ploeg over te nemen die bovenaan staat in LaLiga. De timing van het ontslag van Valverde is dan ook een ander negatief punt voor Bartomeu en zijn bestuur.

Sommige clubs zouden hem waarschijnlijk in 2018 hebben ontslagen, toen Barça in de capituleerde tegen . Velen zag afgelopen zomer als het moment voor Valverde om te vertrekken, na het mirakel op Anfield tegen . Eén van de zwartste avonden in Barcelona's complete clubhistorie.

Het spel was vorig seizoen al minder, maar Bartomeu bleef Valverde steunen en hij gaf hem een nieuw contract in februari, enkele maanden voorafgaand aan de nachtmerrie in Liverpool.

Barcelona weet op dit moment niets wat men afgelopen zomer nog niet wist. De ploeg staat bovenaan, eindigde als eerste in z'n Champions League-poule en komt volgende week voor het eerst in actie in de . Het kan daardoor helemaal misgaan als Setién geen goede keuze blijkt te zijn.

Zelfs de contractduur van Setién - tot medio 2022 - zorgde voor gemopper, totdat Bartomeu meldde dat de volgende clubpresident de trainer kan ontslaan na de verkiezingen in 2021.

Sommige kenners zien deze trainerswissel als een poging van het huidige bestuur om Emili Rousad's hoop te verhogen dat hij de opvolger van Bartomeu wordt. Bartomeu moet afscheid nemen, omdat zijn tweede termijn bijna voorbij is. Maar dit bestuur is de laatste jaren bij zó veel farces betrokken geweest dat Barcelona de laatste jaren behoorlijk van z'n voetstuk is gevallen. Het is een aanfluiting dat men Mes Que un Club als slogan gebruikt.

De komst van Neymar zorgde voor een wervelwind die de club op alle verkeerde manieren wakker schudde. Voormalig president Sandro Rosell, de voorganger van Bartomeu, moest twee jaar de cel in wegens het witwassen van geld. Bartomeu werd vorig jaar zelf door een Spaanse officier van justitie beschuldigd van fraude.

Ze verzonnen een plan om Neymar te laten ontsnappen en men deed alsof Paris Saint-Germain de club voor 222 miljoen euro van de Braziliaan beroofde. Dat geld werd uitgegeven aan Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé, twee miskopen. De komst van Douglas en Kevin-Prince Boateng, die dezelfde zaakwaarnemer hebben als Setién, vernederde de club nog meer.

Maar misschien wel het grootste misdrijf, in niet-juridische zin, is het verlies van identiteit. Onder Johan Cruijff en daarna zijn discipel Pep Guardiola werd Barcelona wereldberoemd om z'n aanvallende speelstijl. Dat is vervolgens weggevloeid onder Tata Martino, Luis Enrique en uiteindelijk Valverde, met als gevolg de situatie van nu. Setién is de man om het te herstellen. Tenminste, dat hoopt men dan maar.

"Ik had niet gedacht dat Barcelona voor mij zou gaan. Ik heb geen erelijst, ik heb geen geweldig CV", erkende Setién. "Ik heb een filosofie waarvan ik houd en mijn teams spelen goed voetbal. Ik wist niet of dat genoeg zou zijn, maar ik ben heel erg dankbaar."

Pep's iconische sterrenteam telde veel spelers die zijn opgeleid in La Masia, maar de laatste jaren zijn maar weinig talenten doorgebroken. Sergi Roberto lukte het onder Luis Enrique en Valverde zette dit seizoen Ansu Fati in, maar spelers als Carles Aleñá en Dani Olmo zijn verhuurd of zelfs verkocht.

Wat verder naar beneden is het qua organisatie een puinhoop, met veel miscommunicatie tussen verschillende leeftijdsgroepen. Als een vertegenwoordiger van de club iets zegt tegen de ouders van een talent, zegt iemand anders het tegenovergestelde. Ouders worden niet ingelicht over de ontwikkeling van hun kind en veel jeugdige spelers willen weg.

Barcelona zette kwaad bloed bij West Bromwich Albion door de vergoeding voor Louie Barry niet te betalen. Het 16-jarige talent hield het maar zes maanden vol in Catalonië, waar hij in een hogere leeftijdscategorie werd ingedeeld, maar nauwelijks speeltijd kreeg. De club verkoopt hem nu aan Aston Villa.

In 2017 werd directeur Pere Gratacós ontslagen, omdat hij durfde te zeggen dat Lionel Messi niet zo goed zou zijn zonder de steun van Andrés Iniesta en Neymar. Een andere directeur belde boos naar het kantoor van Diario Sport om te klagen over een tweet op het Engelse Twitter-kanaal. Daarin werd met een knipoog gevraagd of de fans het bestuur wel vertrouwden om een geschikte opvolger te vinden voor Luis Enrique.

In 2015 haalde Barcelona jeugdspeler Sergi Guardiola binnen. Een paar uur later werd hij al ontslagen, omdat zijn anti-Catalaanse tweets uit het verleden boven water waren gekomen.

Víctor Valdés nam jeugdteam Juvenil A onder zijn hoede, hij botste met hoofd jeugdopleiding Patrick Kluivert en moest al na tachtig dagen zijn spullen pakken.

Carles Puyol, Jordi Cruijff en nu Xavi sloegen aanbiedingen voor verschillende functies af. Geen van hen wil voor de club werken met het huidige bestuur.

Lees beneden verder

De kwaliteiten van Messi hebben sinds het vertrek van Guardiola veel verbloemd, want los van de Argentijnse legende is het allemaal een beetje een zooitje in Camp Nou. En hoe dieper je graaft, hoe viezer het wordt.

Maandag werd Barcelona voor het eerst gekroond tot de koning van de Deloitte Money League, met een omzet van liefst 840 miljoen euro. Op hetzelfde moment hadden ze moeite om hun trainer te ontslaan. Dat contrast raakt de kern van de problemen bij één van de bekendste instellingen in Catalonië.

Veel succes, Quique, je zal het nodig hebben.