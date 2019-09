"Veel respect voor Messi, maar Ronaldo had de prijs moeten winnen"

Cristiano Ronaldo behoorde samen met Virgil van Dijk en Lionel Messi tot de genomineerden voor de titel 'Wereldvoetballer van het Jaar'.

De aanvaller van was maandag echter niet aanwezig bij The Best Awards van de FIFA op het gala in Milaan om de prijs eventueel in ontvangst te nemen. Ronaldo zou naar verluidt niet naar het FIFA-gala zijn afgereisd omdat hij van tevoren al wist dat Messi de prijs zou winnen.

Fabio Paratici, sportief directeur van Juventus, wilde deze geruchten dinsdagavond voorafgaand aan de uitwedstrijd van la Vecchia Signora tegen Brescia niet bevestigen.

Toch gaf de Juventus-directeur tegenover DAZN een duidelijk statement af. "Wij hebben veel respect voor Lionel Messi, maar Cristiano Ronaldo had het eigenlijk meer verdiend om de prijs in ontvangst te nemen."

"We dachten na afgelopen seizoen, toen Ronaldo de won met Portugal en met Juventus de landstitel en de Italiaanse Super Cup veroverde, dat hij meer dan wie ook aanspraak mocht maken op de prijs", aldus Paratici, die tevens verklaarde waarom Ronaldo het uitduel met Brescia moest laten schieten.

"Het is jammer dat hij ontbreekt, maar Ronaldo kampt met een dijbeenblessure. We zullen de situatie aankomend weekeinde (tegen , red.) opnieuw bekijken."

Messi kreeg als winnaar 46 procent van de stemmen, terwijl Van Dijk en Ronaldo het moesten doen met respectievelijk 38 en 36 procent van de stemmen. Later bleek dat Messi Ronaldo in zijn top drie had opgenomen, samen met -aanvaller Sadio Mané en ploeggenoot Frenkie de Jong.

Ronaldo ruimde echter geen plaats in voor Messi in zijn top drie. De aanvaller van Juventus koos ook voor De Jong en had verder plaats voor ploeggenoot Matthijs de Ligt en Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain.