"Veel mensen vergissen zich, ik heb toch dik 60 wedstrijden gespeeld bij Real"

Ajax neemt het dinsdag in de return van de achtste finales van de Champions League op tegen Real Madrid.

Voor Rafael van der Vaart wordt dat een bijzondere wedstrijd. De voormalige middenvelder keert als ambassadeur van de Amsterdammers terug in het stadion waar hij zelf twee jaar speelde en Van der Vaart koestert nog altijd warme gevoelens voor de Koninklijke .

De 109-voudig Oranje-international was tussen 2008 en 2010 actief in het Santiago Bernabéu, maar bleek vijf jaar later toen hij daar terugkeerde als speler van Real Betis nog niet vergeten te zijn: "Ik vond het ongekend mooi dat de mensen zo sympathiek en warm voor me waren. Ik kende zelf ook nog zoveel mensen van de club, van het bestuur, van het personeel. Het is raar om te zeggen, ook omdat ik denk dat Real er niet om bekend staat, maar het is echt een warme club", blikt hij terug in gesprek met De Telegraaf .



Van der Vaart won in zijn twee seizoenen in het wit geen prijzen, maar kijkt toch met tevredenheid terug op zijn dienstverband in de Spaanse hoofdstad: "Ik ben er zelf best trots op dat ik daar alles bij elkaar toch veel heb gespeeld. De meeste mensen vergissen zich nog vaak. Ik heb er gescoord, best veel assists gehad en ook dik zestig wedstrijden in twee seizoenen voor Real gespeeld. De enige pech is dat we in die seizoenen niets wonnen", vervolgt hij zijn verhaal.



De voormalig Ajacied gaat ervan uit dat een aantal van de huidige spelers van de Amsterdammers eveneens droomt van een transfer naar Real. Van der Vaart waarschuwt echter dat zij hier in het veld niet te veel mee bezig mogen zijn, aangezien er ook gepresteerd moet worden: "Er gaan nog een paar grote transfers komen, denk ik. Al heeft dit Ajax ook het geld om spelers te behouden voor de club. Wij móesten destijds weg. Er moest geld in het laatje komen bij Ajax en een aantal van ons lag goed in de markt. Het was toen noodzaak om te verkopen, nu niet."