Veel meer dan PSG: Waarom de Ligue 1 jouw aandacht verdient

Met veel spannende wedstrijden en de sterren van vandaag en morgen heeft de Ligue 1 in seizoen 2019/20 weer veel te bieden aan de voetballiefhebber.

Dit weekend gaat de weer van start nadat Paris Saint-Germain en Stade er afgelopen zaterdag al een feest van maakten tijdens de strijd om de Trophée des Champions.

De landskampioen uit Parijs won uiteindelijk dankzij heerlijke goals van Kylian Mbappé en Angel Di Maria. De ploeg is ook weer favoriet voor komend seizoen, want de ploeg heeft met Edinson Cavani, Mbappé en Neymar een voorhoede van wereldklasse.

Trainer Thomas Tüchel en de zijnen hopen komend seizoen ook de te winnen en hebben daar de kwaliteit voor nu er flink wat extra middenvelders zijn aangetrokken op het Parc-des-Princes.

Naast gaat ook deelnemen ana het miljardenbal. De ploeg was de revelatie van afgelopen seizoen en de druk is hoog om nu weer goed te presteren. De club zag sterspelers Nicolas Pépé en Rafael Leao naar en AC MIlan verkassen, maar kreeg er veelbelovende talenten als Timothy Weah, Victor Osimhen en Yacine Yazici voor terug.

, vorig jaar op zijn best wisselvallig te noemen, heeft ook een metamorfose achter de rug. In de dug-out neemt Sylvinho het stokje over van Bruno Genésio en clublegende Juninho is als sportief directeur teruggekeerd op het oude nest.

Hij zag Nabil Fekir en Ferland Mendy vertrekken, maar de club heeft nog steeds een heerlijke aanval met onder meer Memphis Depay. Met Moussa Dembélé, Martin Terrier en Maxwel Cornet hebben les Gones daarnaast een aantal heerlijke talenten, terwijl Houssem Aouar de kans krijgt om Fekir te doen vergeten.

is eveneens uit op eerherstel nadat het vorig seizoen bijna degradeerd. De ploeg van Leonardo Jardim heeft zich nog niet veel laten zien op de transfermarkt, maar heeft nog tot 2 september om weer een Europa-waardige selectie op de been te brengen.

Vorig seizoen ging alles mis in het Stade Louis II, maar de verwachting is dat de Monegasken weer als vanouds mee zullen strijden om een plekje in de top drie. Daarvoor moet het wel af zien te rekenen met , dat ook grote verwachtingen koestert.

De werkgever van Kevin Strootman pikte Dario Benedetti op bij en aan hem de zware taak om Mario Balotelli te vervangen, die na een indrukwekkend verblijf van zes maanden de deur alweer achter zich dicht heeft getrokken.

Geen van die clubs is echter verzekerd van het podium, wat misschien wel de beste reden is om de competitie te volgen. De ploegen zijn aan elkaar gewaagd en ook , vorig jaar vierde, hoopt een rol te gaan spelen.

Coupe de France-winnaar Stade Rennes belooft ook een team te zijn waar rekening mee gehouden moet worden onder de leiding van trainer Julien Stephan, die het publiek in het voorseizoen al prachtige dingen voorschotelde.

is eveneens een 'dark horse' voor komend seizoen. In tegenstelling tot veel rivalen hebben zij geen sleutelspelers of coaches uitgezwaaid en die consistentie kan een wapen zijn, zeker als je in ogenschouw neemt dat assistkoning Teji Savanier aan het elftal is toegevoegd.

Clubs als Nice en deden het vorig seizoen aardig in de en degradanten en speelden de finale van de Coupe de la League, hetgeen het kleine verschil tussen alle clubs nog maar eens benadrukt.

Bovendien is de Franse talentenstroom nog lang niet opgedroogd en spelers als Boubakary Soumaré (Lille), Eduardo Carnavinga (Rennes) en Mohamed Diaby ( ) zijn zomaar drie namen die komend seizoen uit kunnen groeien tot nieuwe sterren.

Die combinatie van gearriveerde topspelers en toppers van morgen maakt een heerlijke cocktail die Ligue 1 heet. AS Monaco en Olympique Lyon trappen het seizoen vrijdagavond af en vanaf dan is het weer tien maanden lang genieten geblazen.