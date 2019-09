Veel goals verwacht bij FC Emmen tegen ADO Den Haag

FC Emmen neemt het vrijdag als nummer 16 van de Eredivisie op tegen nummer 15 ADO Den Haag. Goal blikt met statistieken vooruit op het staartduel.

boekte dit seizoen twee zeges en ging vijf keer ten onder, terwijl eveneens vijf keer verloor, een keer gelijk speelde en een overwinning mocht vieren.

Aan de hand van de statistieken van Opta blikken we vooruit op het onderlinge duel in Drenthe. Gedurende het seizoen zal Goal in samenwerking met Opta vooruit blikken op de belangrijkste duels tijdens de speelrondes.

FC Emmen won de laatste twee ontmoetingen met ADO Den Haag in alle competities (allebei in de ), nadat het geen van de voorgaande acht duels met de club uit de Hofstad wist te winnen (G3, V5).



Beide teams kwamen tot scoren in de laatste zeven onderlinge ontmoetingen in alle competities; in totaal werd er 29 keer gescoord in deze zeven duels, gemiddeld 4,1 treffers per wedstrijd.



FC Emmen pakte in de laatste zeven thuisduels in de competitie meer punten (13 – W4, G1, V2) dan in de eerste veertien thuiswedstrijden in de Eredivisie (11 – W2, G5, V7).



Alleen (96) en ADO Den Haag (106) noteerden dit Eredivisieseizoen minder balcontacten in het strafschopgebied van de tegenstander dan FC Emmen (120).

De acht doelpunten van FC Emmen dit Eredivisieseizoen werden door acht verschillende spelers gemaakt, alleen heeft dit seizoen meer trefzekere spelers (9).



Glenn Bijl, die in de vorige speelronde goed was voor twee assists tegen , maakte op 12 augustus 2018 tegen ADO Den Haag met zijn eerste schot in de Eredivisie het eerste Eredivisiedoelpunt ooit van FC Emmen.



ADO Den Haag kwam in twaalf van de laatste veertien uitwedstrijden in de competitie tot scoren en was in zeven van deze veertien duels minimaal twee keer trefzeker, waaronder in de laatste twee.



ADO stelde dit Eredivisieseizoen twintig verschillende spelers op in de basis, meer dan elk ander team; in heel 2018/19 gebruikte ADO ook twintig basisspelers, maar toen waren er slechts twee teams die er minder hadden ( en PSV 19).