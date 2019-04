Veel frustratie bij Chelsea: "Geloof me, ik ben echt niet gelukkig"

Olivier Giroud wil meer spelen. De spits wordt bij Chelsea onder Maurizio Sarri regelmatig op de bank geposteerd, tot frustratie bij de Fransman.

"Geloof me, ik ben enorm gefrustreerd als ik niet op het veld sta. Ik wil het alleen niet aan de wereld tonen", zegt Giroud voorafgaand aan het -duel met Slavia Praag donderdagavond.

"Je moet die frustratie voor je houden en deze omzetten in positieve energie. Geloof me, ik ben echt niet gelukkig met mijn rol. Volgend jaar wil ik een belangrijke rol spelen. Het belangrijkste voor mij nu is dat ik op het veld sta en gelukkig kan zijn. Om van het spelletje te genieten. Ik wil meer minuten maken", wordt Giroud geciteerd door Goal .



"Ik ben een vechter en ik vecht nu voor meer speeltijd. Ik wil er gewoon van genieten. Ik ben 32 jaar en heb het WK gewonnen, maar ik wil wel met een tevreden gevoel met pensioen gaan. Ik moet nog met de leiding van om de tafel, misschien dat ik hier volgend jaar weer speel. Ik weet het niet, maar voor het einde van het seizoen wil ik wel duidelijkheid."



Giroud weet dat Chelsea een transferverbod heeft. De Londenaren zijn bezig deze sanctie aan te vechten. "Natuurlijk weten we nog niet of de club spelers kan halen deze zomer. Ik kan ook geen reden bedenken dat ze niet nog een jaar met mij door willen, maar dan wil ik wel gelukkig zijn", aldus Giroud, die nog tot komende zomer vastligt op Stamford Bridge.