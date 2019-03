'Veel belangstelling voor toptalent; PSV moet duidelijkheid verschaffen'

Zakaria Aboukhlal is gewild.

Het Eindhovens Dagblad meldt woensdagavond dat onder meer vanuit Duitsland, Engeland en Frankrijk al naar de achttienjarige aanvaller is geïnformeerd. Het talent, dat dit seizoen veel indruk maakt bij het beloftenelftal in de Keuken Kampioen Divisie, wil zelf snel meer te weten komen van PSV.

Aboukhlal, die in de winterstop aanwezig was bij het trainingskamp van de hoofdmacht in Qatar, ligt nog tot medio 2020 vast bij de huidige koploper van de Eredivisie. PSV wil de samenwerking verlengen, maar verschillende clubs loeren op de diensten van Aboukhlal, zo meldt de regionale krant. Het talent zelf hoopt naar verluidt snel op duidelijkheid van PSV.



In de laatste tien duels in de Keuken Kampioen Divisie produceerde Aboukhlal vier doelpunten en was hij tevens goed voor zeven assists. De jeugdinternational is niet de enige speler waarmee PSV verder door wil. Ook Michal Sadílek, Donyell Malen, Pablo Rosario en Joël Piroe moeten langer bij de club blijven, zo luidt de wens van de Eindhovense club.



Dinsdag werd bekend dat Mohammed Ihattaren langer bij PSV blijft. De aanvallende middenvelder heeft tot medio 2022 getekend bij de club waar hij zijn opleiding genoot. "Ik zal hard moeten blijven trainen, hoop natuurlijk op veel speelminuten en ga er alles aan doen zo snel mogelijk een plekje in de kleedkamer van het eerste te verdienen", zo reageerde Ihattaren op het contractnieuws.