'Vechtpartij' houdt Steven Berghuis aan de kant: "Wat kan mij dat schelen?"

De reserverol voor Steven Berghuis was zondag de grootste verrassing in de opstelling van Feyenoord tegen FC Utrecht.

De aanvaller leek vanwege zijn mindere vorm gepasseerd te worden, maar verklaarde na afloop dat hij werd gestraft door trainer Giovanni van Bronckhorst. Eerder deze week was Berghuis betrokken bij een akkefietje op de training, waarvan de details niet bekend zijn.

De buitenspeler kwam na een uur als invaller binnen de lijnen. Hij speelde een belangrijke rol bij het maken van de 2-1, maar uiteindelijk verloor met 3-2. Rob Jacobs, voormalig speler en trainer van Feyenoord, snapt niet dat Berghuis op de bank werd gezet en werd vervangen door Jens Toornstra. "Wat kan me dat akkefietje nou schelen. Je moet moet het sterkste team opstellen."



"Waarom moet Toornstra dan ook weer naar de andere kant? Dan moet hij weer uit zijn positie naar de linkerkant, terwijl Berghuis overal kan spelen", aldus Jacobs, die veel creativiteit mist bij Feyenoord. "Als ik Jordy Clasie zie spelen; dat kan iedereen, joh! En Tonny Vilhena is veel te onrustig. Dit is sowieso een heel onrustig Feyenoord. Het is aangekomen bij ze, als ik ze zo zie spelen", vertelde hij bij RTV Rijnmond .



Jacobs stelt voor om Yassin Ayoub en Orkun Kökcü op te stellen in plaats van Clasie en Sam Larsson, of in plaats van Clasie en Nicolai Jörgensen. "Jörgensen zie je niet. Hij is onzichtbaar." Het is voorlopig nog de vraag hoe de opstelling van Feyenoord eruit zal zien in de thuiswedstrijd tegen sc van donderdagavond. Van Bronckhorst zegt op de persconferentie na de 3-2 nederlaag niet te weten of Berghuis dan zal starten. "Dit was een keuze die ik heb moeten maken voor deze wedstrijd."



Volgens sidekick Bart Nolles van VTBL was Berghuis betrokken bij een vechtpartij op de training. Dat zou niet de eerste keer zijn: in februari 2018 deelde hij nog een schop uit aan Sven van Beek op het trainingsveld. Volgens Nolles is de relatie tussen Berghuis en de rest van de selectie, inclusief Van Bronckhorst, 'niet optimaal'. De spelers zouden zich ergeren aan de 'nukkige houding' van de linkspoot.