Vázquez na gelijkspel in heenwedstrijd: "Het team verdiende meer"

De Spaans international was niet geheel tevreden na het gelijkspel in de heenwedstrijd van de halve finale van de Copa del Rey.

Lucas Vázquez is van mening dat Real Madrid meer verdiende na hun gelijkspel tegen Barcelona in de heenwedstrijd van de halve finale van de Copa del Rey. Vázquez opende de score voor Madrid in hun uitwedstrijd in Camp Nou.

De ploeg nam in de zesde minuut de leiding, toen de vleugelspeler de bal voorbij Marc-André ter Stegen schoot. Malcom zorgde in de tweede helft voor de gelijkmaker. De beslissing valt zodoende op 27 februari in het Santiago Bernabéu.

"Het is een gemengd gevoel omdat het team meer verdiende", vertelt Vázquez in gesprek met Spaanse media. "Ik ben heel blij met het doelpunt en dat ik het team heb geholpen, maar ons ontbrak het laatste stukje om door te gaan en te winnen."

"We hebben negentig minuten lang hard gelopen en werkten met echte intensiteit, zowel voorin als achterin, en dat is het geheim van deze groep. We moeten het volhouden. We hadden vooraf voorgenomen om hoog druk te zetten en de bal op hun helft terug te winnen en dat hebben we precies zo gedaan. Elke speler is buitengewoon toegewijd, we trekken allemaal in dezelfde richting."

"Tegen het einde van de wedstrijd hadden we een paar geweldige kansen om de 1-2 te maken, maar het mocht niet zo zijn. De strijd is volledig open en het zal een zwaarbevochten wedstrijd worden de volgende keer. In het Bernabéu zullen we voor onze eigen fans voor de zege gaan. Samen zullen we voor een plek in de finale gaan."

Doelman Keylor Nacas kreeg een basisplaats bij Real, waardoor Thibaut Courtois de wedstrijd vanaf de bank bekeek. "Beide ploegen hadden kansen, we namen gedurende verschillende periodes de controle over de wedstrijd. Uiteindelijk voelt 1-1 niet zo goed, want we wilden winnen, maar het is een terecht resultaat in wat een gelijkopgaande wedstrijd was", stelt de Costa-Ricaan.

"We wisten dat we moesten scoren, om te winnen, moet je doelpunten maken. We hebben er één gemaakt en we dat het genoeg is. Als we thuis de nul kunnen houden, kunnen we de finale bereiken. Het zal niet gemakkelijk zijn."