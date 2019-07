'Vastberaden Inter doet nieuwe poging en wil clubrecord verpulveren'

Internazionale geeft niet op en gaat zich wederom melden bij Manchester United voor Romelu Lukaku.

De Italiaanse club aast al wekenlang op de handtekening van de Belgische spits, maar de Engelse grootmacht wil voorlopig niet meewerken. Naar verluidt gaat Inter zich deze week opnieuw melden, dit keer met een bedrag van minimaal 65 miljoen euro.



Sky Sports, ESPN en Het Laatste Nieuws melden dinsdag dat Inter blijft azen op Lukaku, die zelf naar verluidt ook naar de -club wil verkassen. Inter gaat binnenkort een bod van circa 65 miljoen euro uitbrengen, een bedrag dat volgens de twee eerstgenoemde media middels bonussen nog kan oplopen. Het bedrag zou men in twee of drie termijnen willen uitbetalen.



Het valt te bezien of United akkoord gaat met het genoemde geldbedrag. Volgens Sky Sports verlangt de topclub eigenlijk circa 87,5 miljoen euro voor de aanvaller. Met een transfer zou Lukaku verreweg de duurste speler ooit worden voor Inter. Dit record staat nu nog op naam van Christian Vieri, die in 1999 voor 46 miljoen overkwam van .



Volgens Het Laatste Nieuws heeft Inter het gevoel dat United openstaat voor een afbetaling in termijnen. Het huurvoorstel dat Inter in eerste instantie in gedachten had, zal niet volstaan. De Belgische krant stelt dat United alleen akkoord gaat met een definitieve verkoop. Lukaku moet in Milaan de opvolger worden van Mauro Icardi, die op weg naar de uitgang is bij Inter.