Varela blundert er tien dagen voor Getafe op los en drijft Ten Hag tot wanhoop

Jong Ajax heeft maandagavond een totale wanprestatie geleverd tegen Jong FC Utrecht.

Erik ten Hag, hoofdtrainer van , zag op de tribune tandenknarsend aan hoe Bruno Varela liefst zeven keer moest vissen: 7-2. De Portugese doelman, die vanwege de schorsing van André Onana over tien dagen in het doel zal staan tegen bij Ajax 1, maakte met twee blunders een uitermate zwakke indruk.

In het andere duel gaf Jong een 2-1 voorsprong in de laatste minuten volledig uit handen tegen (2-3), terwijl Jong in de slotfase twee punten afsnoepte van (1-1).

Jong - Jong Ajax 7-2

Jong Ajax begon sterk aan de wedstrijd en kreeg al snel drie kansen via Brian Brobbey, maar geen van de keren slaagde de achttienjarige spits erin het net te vinden.

Dat was aan de andere kant van het veld anders, want in de 24ste minuut schoot Odysseus Velanas vanaf de rand van de zestien de openingstreffer binnen na een breedtepass van Tommy St. Jago: 1-0.

De assistgever werd vlak voor rust ook doelpuntenmaker, toen Ajax-doelman Bruno Varela volledig mistastte bij een hoekschop. St. Jago kon de bal vervolgens eenvoudig in het doel koppen: 2-0.

Ook na rust begon Varela niet sterk. De van gehuurde goalie dook in de vijftigste minuut vol tegen de doorgebroken Velanas aan en kreeg geel en een penalty tegen.

Vanaf elf meter zorgde Jonas Arweiler voor de 3-0. Zes minuten later moest Varela opnieuw vissen. De Portugees hield een inzet van Arweiler nog ternauwernood tegen, maar zag Hicham Acheffay de bal vervolgens intikken: 4-0.

Na ruim een uur deed Jong Ajax iets terug. Brobbey stoomde aan de rechterkant op en vond met een lage voorzet invaller Victor Jensen, die koud in het veld voor 4-1 tekende. Een minuut later kopte Justin Lonwijk aan de andere kant simpel binnen: 5-1.

Daar kon Varela niets aan doen, maar in de 76ste minuut gaf de doelman de bal zomaar weg aan Jeredy Hilterman, die daardoor de 6-1 binnen kon schuiven. Een ongelukkige eigen goal van Jong FC Utrecht-verdediger St. Jago en een droge knal van Velanus bepaalden de eindstand op 7-2.

Jong PSV - De Graafschap 2-3

De eerste helft tussen Jong PSV en De Graafschap leverde heel weinig kansen op, maar in de 39ste minuut konden de Eindhovense beloften wél juichen. Yorbe Vertessen kapte naar binnen en schoot knap raak: 1-0.

Vroeg na rust maakte Mohamed Hamdaoui er 1-1 van, door zich fraai vrij te spelen en prachtig uit te halen in de verre hoek. Toen Sekou Sidibé in de 85ste minuut op aangeven van Amar Catic voor 2-1 zorgde leek Jong PSV te gaan winnen, maar De Graafschap kwam via Ralf Seuntjens toch nog terug: 2-2.

De Doetinchemmers maakten in de derde minuut van de blessuretijd ook nog de winnende treffer via Branco van den Boomen: 2-3.

Jong AZ - FC Volendam 1-1

Al in de zevende minuut zette Nick Doodeman de bezoekende ploeg FC Volendam op voorsprong in het stormachtige Alkmaar. De aanvaller deed dat door de bal vanaf de rechterkant van de zestien binnen te schuiven.

Daarna werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd vanwege het onweer, waarbij bliksemschichten te zien waren. De bal mocht uiteindelijk weer gaan rollen, waarna Volendam het beste van het spel had. Toch was het Jong AZ dat langszij kwam: Ferdy Druijff tikte in de 87ste minuut van dichtbij de gelijkmaker binnen: 1-1.