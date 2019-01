Vardy verrast met doelpuntviering: "New year, new me"

Jamie Vardy vierde dinsdag een doelpunt op verrassende en acrobatische wijze: hij voerde een handstand en een achterwaartse salto uit.

Vardy bezorgde Leicester City een verdienstelijke 0-1 overwinning op Everton. De clubtopscorer, dit seizoen goed voor zeven doelpunten in de Premier League, viel op met zijn manier van juichen. "Ik had het al een tijdje op de plank liggen", glundert Vardy bij Sky Sports .



"Ik bewaarde het voor een bijzonder moment. En wat is een beter moment dan nieuwjaarsdag? New year, new me ", aldus de aanvaller. Trainer Claude Puel is tegelijkertijd goed te spreken over de vorm van zijn elftal; de Fransman stond dit seizoen onder druk, maar heeft na zeges op Chelsea, Manchester City en Everton in de laatste vier duels het nodige krediet terugverdiend. "Met de zevende plaats hebben we een goede eerste seizoenshelft achter de rug", vindt Puel.



"Er is speculatie, maar ik weet niet waar dat vandaan komt. Ik kan niets doen aan de geruchten. Ik ben gewoon een persoon die in dienst staat van de club en ik hoop daarmee door te gaan", vertelt Puel. Collega Marco Silva van Everton spreekt van een 'teleurstellend resultaat'. "Ons optreden was slecht, om eerlijk te zijn. Daar moet je altijd eerlijk over zijn. We moeten zo'n wedstrijd helder analyseren en onze spelers feedback geven."



"Het was slecht vanaf de eerste minuut. In de eerste helft hadden we de controle, maar om de een of andere reden waren we te nerveus zodra we iets wilden gaan doen met de bal", merkt Silva op. "Als je zo speelt, raak je natuurlijk snel de bal kwijt als je probeert te passen of te combineren. Als je zo angstig begint, dan volgen de fouten die we hebben gemaakt."