Varane: "Ik ga hier volgend jaar verder"

Raphaël Varane heeft bevestigd dat hij ook volgend seizoen in het shirt van Real Madrid te bewonderen zal zijn.

eindigde dit seizoen als derde in LaLiga. De club begon het seizoen onder leiding van Julen Lopetegui, maar van de Spanjaard werd eind oktober afscheid genomen. Zijn opvolger werd Santiago Solari, maar de Argentijn werd in maart ook al weer ontslagen en Zinédine Zidane keerde vervolgens terug.

De Madrilenen wonnen de afgelopen drie seizoenen ook de , maar werden deze jaargang in de achtste finales uitgeschakeld door . Varane werd ondertussen een aantal malen in verband gebracht met een vertrek, waarbij in het verleden een paar keer is genoemd. "Ik ga hier volgend jaar verder. Ik weet zeker dat we de emoties van dit seizoen nog een keer mee zullen maken", vertelt de Fransman in gesprek met Marca .

Varane speelde dit seizoen 43 wedstrijden voor Real Madrid, nadat hij vorige zomer met Frankrijk het WK won. "We hebben gevochten en we hebben het geprobeerd. We kunnen niets of niemand de schuld geven, maar het is waar dat we op moeilijke momenten wel de vonk misten. Er zijn verschillende cycli en ik was niet op mijn beste niveau, maar we zullen de beste Varane weer zien."

Het is de verwachting dat er deze zomer het nodige gaat veranderen bij Real, waar Eden Hazard een van de spelers is die de club zou moeten versterken. "We moeten evolueren en Zidane is duidelijk. We moeten herbouwen. We moeten dingen veranderen zoals bij een verandering van cyclus."