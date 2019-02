"VAR zou rode kaart gesteund hebben, maar ik snap dat het geel bleef"

Clint Essers kreeg zondagmiddag tijdens de met 5-0 verloren wedstrijd tegen PSV binnen veertig minuten twee keer een gele kaart.

De rode kaart voor de verdediger van Fortuna Sittard was echter niet de enige die in dat duel getrokken had kunnen worden. Donyell Malen voerde na twaalf minuten al een forse charge uit op de enkels van Mark Diemers en mocht opgelucht ademhalen toen Kevin Blom het incident bestrafte met een gele kaart.

Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond is van mening dat het kwartje beide kanten op had kunnen vallen: "Ik twijfelde een beetje. Je ziet dat hij niet met gestrekt been inkomt en Malen raakt zijn tegenstander niet met de noppen op de enkel. Hij veegt hem meer onderuit", reageerde hij bij FOX Sports .



De voormalige arbiter is van mening dat de tackle van Malen 'ertussenin' zit: "Ik denk dat de VAR het enthousiast had gesteund als hier een rode kaart voor was gegeven. Maar ze besluiten om het bij een gele kaart te houden. En dat snap ik ook. Of dit een schoolvoorbeeld van 'discutabel is acceptabel' is? Ja", vervolgde hij zijn verhaal.



Iemand die het niet eens is met de beslissing van Blom is Kevin Hofland. De assistent-trainer van Fortuna sprak zondagmiddag via Twitter zijn ongenoegen uit over het incident: "De VAR? Ik snap er niks meer van helaas. Zelf niet goed gezien tijdens de wedstrijd, maar volgens mij is dit rood", liet hij weten in een reactie op de beelden.