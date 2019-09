Van wonderkind bij Real Madrid tot transfervrij – de trieste ondergang van Lucas Silva

De Braziliaanse middenvelder arriveerde in Spanje met de wereld aan zijn voeten, maar vertrekt zonder club en met zijn carrière op een kruispunt.

"Dit is een droom die uitkomt."

Noem het een cliché, maar dat waren de eerlijke woorden van een verwonderde Lucas Silva in 2015 toen hij deed waar miljoenenen mensen over fantaseren - een contract tekenen bij .

De Braziliaan had de aandacht op zich gevestigd toen hij speelde voor in zijn geboorteland en hij verdiende zijn transfer naar Europa, nadat hij was verkozen tot de beste verdedigende middenvelder van de Série A.

Aangekomen in het Santiago Bernabéu verklaarde Silva met glinsterende ogen en hoopvol dat hij klaar was om te schitteren in Spanje.

"Ik ben heel blij en gemotiveerd. Ik ben naar Real Madrid gekomen om te leren en vooral om te helpen", zei Silva bij zijn presentatie.

"Ik voel me goed en ben klaar om dit shirt te eren, wat hoort bij de beste club ter wereld. Sinds ik een kind was hou ik van Real Madrid. Ik ben heel blij om in de stad te zijn en ik weet zeker dat ik hier heel goed zal leven."

Hij maakte zijn debuut slechts een maand na zijn komst in een 2-0 overwinning tegen Deportivo de La Coruña. Het liep volgens plan voor Silva, waar Real het tweede doelpunt maakte slechts enkele minuten nadat hij was ingevallen.

Enkele dagen later speelde hij vervolgens de volledige negentig minuten tegen in de zestiende finales van de , waar zijn ploeg opnieuw met 2-0 wist te winnen.

Omdat hij geen basisplaats wist te veroveren bij Real, zou Silva het volgende seizoen op huurbasis naar worden gestuurd. Het was daar waar de eerste van opeenvolgende tegenslagen in zijn carrière zou volgen.

Hoewel hij zijn tijd in Frankrijk enigszins hoopvol begon, slaagde de Braziliaan er uiteindelijk niet in om een basisplaats vast te houden. Hij verloor zelfs zijn plek in de selectie toen hij in januari weigerde een overstap te maken naar - tot groot ongenoegen van Marseille.

Aan het einde van het seizoen keerde hij terug naar Madrid. In de zoektocht naar speeltijd, maakte Silva de stap naar de Portugese grootmacht , alleen de middenvelder werd deze keer geweigerd vanwege een reden waar hij niks aan kon doen.

Na een medische keuring bij Sporting, ontdekte de club een onregelmatige hartslag die de hoop op een transfer beëindigde en Silva in wanhoop achterliet.

Nadat hij gedwongen was om duidelijk te maken dat hij van plan was om door te spelen en dat de onregelmatige hartslag eenmalig was, bleef Silva wanhopig op zoek naar de volgende stap in zijn snel stoppende carrière en besloot uiteindelijk op huurbasis terug te keren naar Cruzeiro.

Twee solide seizoenen in Brazilië volgden en de nu 26-jarige keerde in de zomer terug naar Spanje. Hij had nog een jaar looptijd van zijn oorspronkelijke contract bij Real en hij was nog steeds hoopvol dat hij zijn droom kon waarmaken.

"De waarheid is dat ik een team heb en het is Real Madrid", vertelde Silva in augustus aan MARCA. "Ik maak een moeilijk moment door omdat het mijn laatste jaar van mijn contract is. Real Madrid is een club waar altijd topspelers zijn, veel van de beste ter wereld."

"Ik had in het begin problemen, misschien omdat ik heel jong was en ik geen vaste plaats in het team had. Ik moest me beter aanpassen. Vandaag ben ik veel beter voorbereid. Ik speelde weinig wedstrijd in Madrid, maar toen ik speelde, voelde ik dat ik het goed deed. Toen ik begon, dacht ik niet dat ik iets verkeerd had gedaan."

"Ik wil gewoon spelen. Op dit moment is het moeilijk om te zeggen waar dit zal zijn. Spanje is een van de mogelijkheden en een competitie waarin ik me klaar voel om nu in te spelen. Ik heb meer ervaring en ben volwassener dan voorheen. Ik heb de afgelopen jaren op een geweldig niveau kunnen spelen en ik geloof dat ik vandaag de kwaliteiten heb om voor elk team ter wereld te kunnen spelen."

"Mijn bedoeling is om in Europa te blijven."

Ondanks zijn beste bedoelingen, kwam er begin september een einde aan het dienstverband van Silva bij Real. De speler en de club kwamen tot een akkoord om het contract vroegtijdig te ontbinden.

Met hoge verwachtingen en veel talent in Spanje aangekomen, zit de middenvelder nu zonder club, maar hij is nog steeds vastbesloten om naam te maken voor zichzelf.

"Ik wou dat ik meer kansen had gehad in Madrid, maar het was gewoon niet mogelijk. Het was nog steeds een geweldige ervaring. Ik heb veel geleerd en met nog maar een contract voor een jaar, hebben we allebei besloten dat het beter was voor iedereen om het contract vroegtijdig te beëindigen", vertelde Silva een Tuttomercatoweb.

"Ik werd beschouwd als de beste jonge middenvelder in Brazilië bij mijn komst, dus ik verwachtte natuurlijk dat het anders zou gaan bij Madrid, maar ik betreur niets en wil alleen aan de volgende kans denken."

"Ik wil in Europa spelen, dat is mijn doel, vooral als ik op die manier weer in de Braziliaanse ploeg kan komen. De zou perfect passen bij mijn sterke punten en dat zou een heel belangrijke stap zijn."

"Ik was dichtbij een overgang naar Genoa en we hadden direct contact, maar uiteindelijk kwam het vanwege enkele details niet tot een samenwerking."

Bijna vijf jaar nadat hij tekende voor een van de grootste club ter wereld, zit Lucas Silva zonder club op wat het hoogtepunt van zijn carrière zou moeten zijn.

Hoewel voetbal vaak het onderwerp kan zijn van dromen, herinnert Silva's verhaal eraan dat het mooie spel niet altijd een goed einde oplevert.