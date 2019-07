Van Wolfswinkel terug in Nederland: "Wat ik ervan vond? Geen reet aan"

Ricky van Wolfswinkel was dinsdagavond voor even terug in Nederland. De oud-spits van onder meer Vitesse speelde dinsdagavond tegen PSV.

Van Wolfswinkel kwam namens FC Basel negentig minuten in actie in de tweede voorronde van de , maar kon niet voorkomen dat de Zwitsers in Eindhoven tegen een 3-2 nederlaag aanliepen. De aanvaller beleefde sowieso een vervelende avond, want hij speelde op een voor hem ongewone positie.



Trainer Marcel Koller opteerde bij Basel in de punt van de aanval voor Albian Ajeti, waardoor Van Wolfswinkel genoegen moest nemen met een rol op de rechterflank. Dat beviel de Nederlander allerminst, liet hij na afloop op niet mis te verstane wijze weten aan FOX Sports . "Wat ik ervan vond? Geen reet aan", vertelde hij lachend. "Ik ben natuurlijk spits, maar de trainer wil mij daar soms hebben. Dit was de eerste keer sinds een half jaar, geloof ik. Maar ik doe het natuurlijk, als het moet."



Basel stevende in Eindhoven af op een goede uitgangspositie. Nadat Bruma in de eerste helft op voorsprong had gebracht, kantelden de Zwitsers de wedstrijd via doelpunten van Ajeti en Omar Alderete. In de absolute slotfase bezorgden treffers van Sam Lammers en Donyell Malen PSV echter toch nog de overwinning.



Van Wolfswinkel blijft ondanks het verlies positief met het oog op de return van volgende week. "Het is altijd pijnlijk, maar we zien dit niet als een echte nederlaag. Het gaat over twee wedstrijden en we scoren twee keer uit.. We geven eigenlijk niet heel veel weg, maar aan het einde pushen ze een beetje en komen ze nog aan twee goals. Maar wij zien dat we PSV gewoon kunnen verslaan."