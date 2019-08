Van Wolfswinkel maanden uit de roulatie door aneurysma in hersenen

Ricky van Wolfswinkel staat voorlopig buitenspel vanwege een probleem in zijn hersenen, zo maakt FC Basel donderdag bekend.

Bij de dertigjarige spits is een aneurysma in het hoofd geconstateerd. Dat is een uitstulping aan de slagaders die aan de onderkant van de hersenen zit. Indien een dergelijke aneurysma knapt, kan er een levensgevaarlijke situatie ontstaan.

"Ik wil een aantal woorden tot jullie richten, omdat dit belangrijk voor mij is. Tijdens de wedstrijd tegen LASK Linz heb ik een tik tegen mijn hoofd gehad. De medische staf heeft in de kleedkamer de ernst van de blessure ingezien en me naar het ziekenhuis gestuurd", vertelt Van Wolfswinkel in een filmpje van FC Basel. De spits liep in de heenwedstrijd van de derde voorronde van de tegen LASK Linz (3-1 nederlaag) een hersenschudding op.

"In eerste instantie werd een hersenschudding geconstateerd. Daarna zijn een aantal scans uitgevoerd, waardoor een aneurysma bij mijn hersenen is geconstateerd. Een aneurysma is een soort ballon, die kan groeien of knappen. Indien dat gebeurt, kunnen er levensgevaarlijke bloedingen ontstaan."

Ricky van Wolfswinkel was aan zijn derde seizoen bij FC Basel begonnen, maar nu kan hij dus enkele maanden niet in actie komen. De ervaren aanvaller won met zijn club vorig seizoen de nationale beker van Zwitserland.

Onlangs kwam de voormalige speler van nog in actie tegen , in een eerdere voorronde van de Champions League. Op basis van de uitdoelpuntenregel wisten de Zwitsers ten koste van de Brabanders door te gaan.