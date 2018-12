'Van 't Schip zegde twee weken geleden al huur van appartement op'

Volgens Gertjan Verbeek hield John van 't Schip al rekening met een vertrek bij PEC Zwolle. "Het ging al maanden rond in Zwolle", aldus de coach.

"Ik was toevallig twee weken geleden bij een makelaar, want ik zocht een appartement. Hij zei: 'Het appartement van Van 't Schip komt vrij, want die heeft de huur opgezegd", aldus Verbeek bij FOX Sports . "Dus het ging al rond dat hij er rekening mee hield dat hij ontslagen werd. Of ik een nieuw huis heb? Nee, ik ben niet geslaagd."



De 5-0 nederlaag in de KNVB Beker tegen AZ van dinsdagavond was voor de clubleiding van PEC de spreekwoordelijke druppel. In de Eredivisie gaat het ook niet goed met de Blauwvingers : ze wonnen dit seizoen pas één thuiswedstrijd en staan vijftiende. Verbeek stelt dat 'de binding met het publiek' minder werd en merkt bovendien op dat voorzitter Adriaan Visser zich meermaals kritisch uitte over de ontwikkelingen.



"Er was gewoon onvoldoende vertrouwen. Dat ga je als trainer heel snel merken als je weer een tegenvallend resultaat boekt. Als je thuis niet weet te winnen van NAC Breda, wordt het wel moeilijk om de nacompetitie te ontlopen", aldus de clubloze oefenmeester. Dat Visser woensdag in een reactie zei dat het team 'ten onder' ging, kan Verbeek niet waarderen. "Dan kom je met zo'n verklaring, waarvan ik denk: denk er eerst eens over na hoe je dat gaat communiceren ."



Visser ontkende tevens dat Jaap Stam is benaderd om Van 't Schip op te volgen. In gesprek met De Stentor erkent hij evenwel dat de voormalig interim- en assistent-trainer van PEC een 'potentieel interessante kandidaat' is. "Jaap kent de club en heeft in Engeland een brok ervaring opgedaan", weet Visser. "We hebben bewust niemand benaderd, omdat ik vind dat je dan niet meer eerlijk in het proces met de huidige trainer zit. En als ik ergens een hekel aan heb, zijn het wel dubbele agenda's."