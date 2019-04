Van Seumeren: "Het is een klotedeal!"

Frans van Seumeren, de eigenaar van FC Utrecht, is absoluut niet te spreken over de televisiedeal die de Eredivisie heeft met FOX Sports.

Beide partijen sloten in 2013 een overeenkomst voor twaalf jaar. Volgens Van Seumeren wordt de kloof tussen Nederland en andere voetballanden steeds groter, mede door de televisiegelden. "Wij dachten hier in Nederland een werelddeal te hebben met FOX, maar het is helemáál geen werelddeal. Het is gewoon een klotedeal!" roept hij in ELF Voetbal Magazine.



Door de deal tussen de en FOX Sports wordt per seizoen ongeveer tachtig miljoen euro onder de clubs verdeeld. "Waar-de-loos!" vindt Van Seumeren. "Nu zie je de ellende. Het tweede probleem is dat buitenlandse spelers hier nauwelijks naartoe komen, omdat ze als niet-EU-spelers 450 duizend euro moeten verdienen."



Van Seumeren benadrukt dat dat in België niet het geval is. "Dat maakt die competitie interessant. In Nederland kunnen alleen , en dat doen, de rest denkt wel een paar keer na voordat ze een niet-EU-speler aantrekken."