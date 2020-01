Van schlemiel naar held: Courtois vertolkt heldenrol in Super Cup

De Belgische keeper van Real Madrid kende een moeizaam eerste jaar in Bernabéu, maar de laatste weken presteert hij uitstekend.

Bij het begin van dit seizoen hingen er grote vraagtekens boven het hoofd van Thibaut Courtois, die eerder deze jaargang zelfs werd gepasseerd ten faveure van Alphonse Areola.

Maar nu, halverwege het jaar, is de Belg een belangrijke pion voor , dat steeds beter in vorm komt en zondag mede dankzij Courtois de Spaanse Super Cup veroverde.

Door een aantal uitstekende reddingen van de doelman wisten de Madrilenen de score tegen rivaal Atlético twee uur lang op 0-0 te houden. Hij stopte vervolgens een strafschop van Thomas Partey, waarna Real in Jeddah de penaltyreeks met 4-1 won.

Beide Madrileense teams misten regelmaat in hun spel, maar dat maakten ze goed met consistentie. Voor de vijfde keer op rij moest een finale tussen Real en Atlético worden beslist in een verlenging.

De finale van de in 2013, de -finales van 2014 en 2016 en de strijd om de Europese Super Cup van vorig seizoen hadden telkens dertig extra minuten en soms penalty's nodig om een winnaar te bepalen.

De twee keepers, Courtois en Atlético's Jan Oblak, maakten er ook een spannende strijd van. Geen van beiden leek in deze clash te verslaan.

In het geval van Oblak geldt dat eigenlijk al jaren, maar voor Courtois was dit een moment om zich weer te laten gelden als één van de beste doelmannen ter wereld. Nota bene tegen zijn oude club.

Toen Real in het Wanda Metropolitano speelde, werd Courtois genadeloos hard uitgejouwd door Atlético-fans, die zijn plaquette buiten het stadion bekladden en er rattenknuffels neerlegden.

Die ratten werden bovendien naar hem toegegooid in de Madrileense derby in februari, dus deze overwinning en zijn rol daarin voelde voor de Belg zeer goed.

Net zoals Courtois zijn carrière nieuw leven heeft ingeblazen, heeft ook Real Madrid het tij gekeerd. Van het dramatische seizoen 2018/19 naar een prijs in 2019/20, ondanks de kritiek op deze competitie om het feit dat Real vorig jaar of de Copa del Rey niet won en normaal gesproken dus nooit kans zou maken op de Spaanse Super Cup.

De gewonnen prijs voelt als iets tastbaars om te laten zien dat de desastreuze vertoningen van vorig seizoen zijn vergeten. is op dit moment even in de war, terwijl Los Blancos doen wat ze het liefst doen. Winnen.

Courtois doet ook wat hij graag doet. Real incasseerde slechts twaalf tegendoelpunten in de eerste negentien La Liga-duels, hun beste aantal sinds 1987/88. Courtois hield bovendien twaalf keer de nul in 23 wedstrijden in alle competities en heerst zoals hij dat ooit in het shirt van Atlético deed.

De eerste helft was van beide kanten slordig en er was eigenlijk geen bovenliggende partij aan te wijzen.

Real was het meest aan de bal, maar de beste kans was voor Atlético. João Félix kon echter niet profiteren van de fout van Sergio Ramos, hij kreeg zijn schot niet op doel gericht.

Zinédine Zidane koos voor dezelfde elf namen die eerder deze week overtuigend opzij zetten, maar Atlético was een veel sterkere tegenstander.

Na de onderbreking had de Koninklijke de leiding moeten nemen toen Federico Valverde van dichtbij een vrije kopkans kreeg. De Uruguayaan knikte de bal tegen zijn eigen been, waardoor hij het doel miste.

Later werd de middenvelder in de slotfase van de verlenging van het veld gestuurd voor het neerschoppen van de doorgebroken Álvaro Morata. Valverde werd desondanks uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

Aan de andere kant kreeg Renan Lodi een aardige mogelijkheid, maar het was Real dat het duel onder controle had.

Helaas voor de ploeg van Zidane miste de ploeg aanvallend iets extra's. Zomeraanwinst Luka Jovic maakte niet helemaal gebruik van de afwezigheid van Karim Benzema in dit toernooi, al liet hij in de tweede helft wel een paar aardige dingen zien.

De Serviër, die Real zo'n 60 miljoen euro kostte, werd één keer gestopt door een late tackle, schoot een keer net naast en bood Valverde zijn goede kopkans.

Courtois hield ondertussen Vitolo en Ángel Correa van scoren af in de verlenging, om daarna een heldenrol te pakken in de strafschoppenserie.

"Het was in mijn ogen een geweldige redding, omdat hij de bal best hard en goed raakte", zei de lange sluitpost over de gestopte penalty van Partey.

Courtois is niet te bang om zichzelf een flinke schouderklop te geven, maar nu hij bij Real van een schlemiel is uitgegroeid tot een held, zal niemand dat erg vinden.

Nu de Belg tussen de palen weer zijn beste niveau haalt, zal Madrid hopen dat de gewonnen Super Cup de inleiding is om in de tweede seizoenshelft grotere prijzen naar Bernabéu te halen.