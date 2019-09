Van 's werelds beste naar matige keeper: Wat nu voor De Gea bij Manchester United?

De prestaties van de Spanjaard liggen de laatste twaalf maanden onder een vergrootglas, dus is hij dat nieuwe megacontract nog wel waard?

zit met een dilemma rond David De Gea.

De viervoudig Speler van het Jaar van de club en onbetwiste nummer 1 moet zijn toekomst nog aan United verbinden. Nu bestaat echter de kans dat de doelman aan het einde van dit seizoen zelfs transfervrij vertrekt.

Maar zou het echt wel een ramp zijn als De Gea afscheid neemt van Old Trafford?

Denk nog even terug aan 2011 en het eerste onzekere seizoen van de sluitpost in Engeland. De Gea werd bespot omdat hij vanuit alle richtingen ballen losliet en daardoor allesbehalve een betrouwbare aanwezigheid was in het doel van United. Had Sir Alex Ferguson het dan verkeerd gezien? Destijds leek het er wel op.

In zijn tweede seizoen onder de Schotse legende pakten The Mancunians echter de Premier League-titel en begon De Gea steeds beter te presteren. Nog eens een paar jaar later was die grabbelende doelman inmiddels uitgegroeid tot één van de beste keepers ter wereld.

Veel United-supporters vinden dat De Gea de beste speler van de club is geweest sinds 2013. En daar hebben ze gelijk in. Bij vlagen sleepte hij in zijn eentje overwinningen over de streep terwijl teamgenoten hem aan zijn lot overlieten. Wie kan die fenomenale pot tegen in 2017 nou vergeten, toen United met 3-1 won en De Gea liefst veertien schoten van The Gunners pareerde?

Maar nu, bij het begin van 2019/20, lijkt dezelfde speler die wonderen verrichtte net zo dicht bij een transfervrij vertrek als bij een nieuw contract. Waar komt dat gebrek aan urgentie vandaan?

Hoewel een aantal media beweren dat de Spanjaard klaar is om voor 325.000 euro per week bij te tekenen, betwijfelen sommige clubofficials of hij dat wel waard is. Heeft de 28-jarige De Gea, die met zo'n leeftijd in de bloei van zijn carrière zou moeten zijn, zijn beste jaren misschien al achter zich liggen?

Zijn prestaties in 2017/18 waren zó goed dat De Gea de voornaamste reden was dat United tweede werd achter . Daarna ging hij meer foutjes maken en resulteerden enkele blunders zelfs in puntenverlies.

Had de mislukte transfer naar een blijvend effect op zijn manier van denken en zijn prestatievermogen? Heeft de algemene achteruitgang van Manchester United invloed gehad op zijn spel? Het is waarschijnlijk een combinatie van allebei. Wat in elk geval zeker is, is dat De Gea al enige tijd niet meer die uitstekende keeper van jaren geleden is.

Wie de statistieken onder de loep neemt, ziet dat United in 2016/17 onder leiding van José Mourinho zesde werd. Er werden echter maar 29 tegengoals geïncasseerd, vier minder dan kampioen .

Tijdens dat jaar werd De Gea redelijk goed beschermd door de verdedigingslinie die voor hem stond. Iets dat niet kan worden gezegd van de seizoenen die volgden.

Op basis van Expected Goals redde De Gea iets meer dan doelpunten op basis van de kwaliteit van het toeval waarmee hij te maken kreeg. Dat is ongeveer hetzelfde aantal als Alisson Becker vorig seizoen bij . De routinier speelde zijn beste individuele wedstrijd in april tegen Manchester City, toen hij zes reddingen voor United verrichtte.

Maar dat was geen indicatie van wat in het seizoen 2017/18 zou volgen.

"David De Gea was met grote afstand de man of the match." Dat was Arsène Wenger's reactie op de ongelooflijke partij die De Gea keepte toen United in het Emirates Stadium met 3-1 won. En het was geen eenmalige prestatie.

De voormalige speler van haalde het hele seizoen een torenhoog niveau en met bijna veertien doelpunten die hij voorkwam (gebaseerd op Opta's xG-model) was dat één van de beste individuele Premier League-campagnes ooit.

Vervolgens kwam de bijna onvermijdelijke terugval, maar niemand had kunnen voorspellen dat die zó groot zou zijn.

Een doelman die een seizoen afsluit met een -0,1 voor 'prevented goals' is niet anders te omschrijven dan middelmatig. Voor veel spelers zou dat een aardig seizoen zijn, maar voor De Gea was 2018/19 een enorme teleurstelling.

Zoals de afbeelding hieronder laat zien, werd de Spanjaard steeds vaker laag aan zijn rechterkant verslagen.

Met elf reddingen tijdens een masterclass tegen , kort na de komst van Ole Gunnar Solskjaer, liet De Gea nog even zien waartoe hij in staat is. Fouten die in april tegengoals opleverden tegen Manchester City en Chelsea zorgden er echter voor dat het seizoen voor zowel de speler als zijn club in mineur eindigde.

Nog pijnlijker was het dat Manchester City en Liverpool op 98 en 97 punten eindigden en dat beide teams Braziliaanse keepers hebben die bij de beste ter wereld horen. Ondanks al zijn positieve eigenschappen is De Gea met de bal aan de voet niet zo sterk als Ederson of Alisson en kan hij niet zo effectief een pass versturen als zijn twee rivalen.

Het nieuwe seizoen is pas vier speelronden onderweg, maar helaas voor United sluipen er ook nu al een paar foutjes van De Gea in.

Uit de cijfers van xG blijkt dat alleen dit seizoen kansen van lagere kwaliteit tegen zich krijgt dan United. Toch staat De Gea qua voorkomen doelpunten al op -0,4. Het probleem in de rechterhoek is bovendien nog steeds aanwezig en de winnende goal van Patrick van Aanholt namens is daarvan het opvallendste voorbeeld.

Mocht hij toch zijn contract verlengen op Old Trafford, dan wordt hij waarschijnlijk de best betaalde keeper uit de voetbalgeschiedenis. Het wordt tijd dat de fouten achterwege blijven. Het is tijd voor United om de oude David De Gea terug te krijgen.