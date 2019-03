Van Rhijn uitgefloten door AZ-fans: "We hebben geprobeerd ze te laten stoppen"

Ricardo van Rhijn maakte zondag met nog halfuur te gaan in de plaats van Jonas Svensson zijn entree in de wedstrijd tussen AZ en Fortuna Sittard.

De verdediger werd door de Alkmaarse achterban verwelkomd met een fluitconcert. Teun Koopmeiners was na afloop van het met 4-2 gewonnen duel niet te spreken over de behandeling die Van Rhijn kreeg van de fans.

"Daar baal ik ontzettend van. Ik vind dat gênant. Kritiek op het team mag altijd, maar zodra je een speler persoonlijk gaat uitfluiten, dan ben je bij mij klaar", vertelt hij in gesprek met De Telegraaf . Van Rhijn reageerde met een cynisch applaus en ook zijn medespelers lieten hun ongenoegen over het gedrag van de supporters blijken.



"Laat heel duidelijk zijn dat we daar als team totaal niet achter staan. We hebben op het veld het gebaar proberen te maken ze daarmee te laten stoppen, want dat is schandalig", vervolgt Koopmeiners zijn relaas. De wedstrijd tegen Fortuna vormde voor AZ de afsluiting van een teleurstellende week, aangezien Willem II donderdag na strafschoppen te sterk was in de halve finales van het toernooi om de TOTO KNVB Beker.



Van Rhijn en Koopmeiners misten allebei een penalty en de focus van de ploeg van de vertrekkende trainer John van de Brom ligt nu volledig op de competitie: "We zijn topsporters, dus het mislopen van die finale knaagt en dat verwerken heeft wel eventjes nodig gehad. Maar we willen die derde plek behalen en daar hebben we zondag voor onszelf een stap in gezet", sluit de verdediger af. AZ heeft met nog tien wedstrijden te gaan drie punten minder dan de huidige nummer drie Feyenoord.