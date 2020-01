Van Rhijn: "Ik denk dat hij bij Ajax van toegevoegde waarde kan zijn"

SC Heerenveen houdt doorgaans fraaie bedragen over aan uitgaande transfers.

In de afgelopen drie zomers hielden de Friezen elke keer meer dan tien miljoen euro over aan de verkoop van spelers. Ricardo van Rhijn voorspelt dat ook na dit seizoen goede zaken gaat doen op de transfermarkt en de rechtsback denkt daarbij met name aan aanvallers Chidera Ejuke en Mitchell van Bergen, die in het Abe Lenstra Stadion over doorlopende contracten beschikken.

"Chidera Ejuke is heel belangrijk voor ons", deelt Van Rhijn complimenten uit in een interview met Voetbal International . "Hij is heel onvoorspelbaar in zijn acties, daar is af en toe geen pijl op de trekken. De duels met hem op de training zijn mooi om mee te maken."

Ejuke, voor wie Heerenveen afgelopen zomer twee miljoen euro overmaakte naar Vålerenga, staat tot dusver op zeven doelpunten en drie assists in negentien duels in het shirt van Heerenveen.

Van Rhijn is ook lovend over Van Bergen, bezig aan zijn tweede seizoen in Friesland. De jonge vleugelaanvaller had afgelopen zomer al een miljoenentransfer richting het buitenland kunnen maken. Een definitieve overgang kwam echter nimmer van de grond, waardoor Heerenveen nog steeds van zijn kwaliteiten gebruik kan maken.

Lees beneden verder

"Mitchell heeft inderdaad een goed seizoen, terwijl ook Joey Veerman zich knap aanpast in zijn eerste jaar in de . Dat kunnen allemaal pareltjes worden voor de club."

Sven Botman kan ook rekenen op waardering van Van Rhijn. De centrumverdediger is echter gehuurd van , waardoor Heerenveen geen transfersom overhoudt aan een eventuele transfer.

"Ik denk dat Sven volgend seizoen bij Ajax van toegevoegde waarde kan zijn", voorspelt de vleugelverdediger. "Je kunt je afvragen of hij tweede keus wil zijn, maar misschien gaat Daley Blind wel weg, of naar het middenveld."