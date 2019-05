Van Praag reageert op ophef en bijt fel van zich af na tweet over EL-finale

Michael van Praag begrijpt de ophef om zijn tweet over de finale van de Europa League niet zo goed.

De voorzitter van de KNVB plaatse woensdagavond een bericht met een foto van het stadion met als tekst 'indrukwekkend' erbij. Van Praag kreeg aardig wat kritiek te verwerken, daar het duel tussen en werd afgewerkt in een stadion in Azerbeidzjan met veel lege plekken.

Veel Twitteraars vonden het opmerkelijk dat Van Praag zich positief uitliet over het stadion, aangezien er veel kritiek is op het feit dat weinig supporters de wedstrijd in Baku konden of wilden bijwonen. "Kijk eens naar het tijdstip van mijn tweet", reageert Van Praag in gesprek met De Telegraaf over de ophef over zijn bericht.



"19.41 uur. Dat is in Baku 21.41 uur. Oftewel, zowat anderhalf uur voor de wedstrijd begon. Natuurlijk is het stadion dan nog leeg." Van Praag doelde met het woord 'indrukwekkend' vooral op de grootsheid van het stadion. "En dat zeg ik dan omdat ik voorzitter van de stadion- en veiligheidscommissie van de UEFA ben. Ik kan stadions waarderen. Vooral als ze leeg zijn."



Van Praag vindt het begrijpelijk dat de finale van de , die door Chelsea uiteindelijk met 4-1 werd gewonnen, werd gespeeld in Baku. "In Azerbeidzjan leven ook mensen. En die houden ook van voetbal. Dit land is UEFA-lid en heeft net zo veel rechten als Nederland. Het organiseren van finales is geen exclusiviteit voor West-Europa of Engeland, Spanje en Duitsland als je wilt."