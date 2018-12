Van Polen: "Het is een kutseizoen, kut 2018"

Het jaar 2018 verliep voor PEC Zwolle dramatisch en Bram van Polen kon vrijdagavond zijn emoties dan ook niet helemaal in bedwang houden.

PEC kreeg dinsdag in de achtste finales van de KNVB Beker een pak slaag van AZ (5-0), waarna hoofdcoach John van 't Schip werd ontslagen. Vrijdagavond speelden de Blauwvingers hun laatste wedstrijd van 2018. Op bezoek bij VVV-Venlo kwamen de gasten na 26 minuten al met tien man te staan door een rode kaart voor doelman Diederik Boer. VVV won met 2-0.



"Ik ben blij dat het nu winterstop is, ik ben op dit moment wel even klaar met dat gehele tyfusvoetbal", baalde Van Polen na de wedstrijd voor de camera van FOX Sports. "Ja, Ik ben er helemaal klaar mee. We hebben weer een kutweek gehad, zo'n kutseizoen, kut 2018..." PEC kende vorig jaar een uitstekende seizoensstart en halverwege stonden de Zwollenaren vierde. In het voorjaar van 2018 en ook na de zomer zakte de ploeg echter mijlenver terug.



Van Polen ging tot slot ook nog inhoudelijk op de wedstrijd tegen VVV in. "Die gasten wilden helemaal niet voetballen. Wij probeerden in ieder geval nog wat. Ik vind niet dat zij tegen tien man veel gecreëerd hebben", aldus de 33-jarige verdediger. "We gingen nog voor de gelijkmaker en dat heeft veel kracht gekost. Het was onze derde wedstrijd in zes dagen en in twee daarvan speelden we lang met tien man. Dus dat hakt er wel even in."



"De winterstop komt voor ons denk ik wel op een goed moment. Helaas kun je niet helemaal opnieuw beginnen, maar het moet voor ons wel een soort nieuwe start worden." Na zeventien speelronden in de Eredivisie staat PEC Zwolle op de vijftiende plaats met vijftien punten. Alleen FC Groningen (veertien), NAC Breda (twaalf) en De Graafschap (elf) staan daar nog onder en zij komen dit weekend nog in actie.