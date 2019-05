Van Persie zwaait af: "Ik heb veel doelen bereikt"

Robin van Persie speelde zondagmiddag tegen ADO Den Haag zijn laatste thuiswedstrijd als profvoetballer.

De 35-jarige spits gaat na dit seizoen met pensioen en kreeg, ondanks de 0-2 nederlaag, de handen op elkaar in De Kuip. Van Persie werd na het laatste flutisignaal in het zonnetje gezet vanwege zijn verdiensten als voetballer, onder meer door Marco van Basten.

De oud-spits en voormalige bondscoach van het was in De Kuip aanwezig om Van Persie te bedanken. Die was daar dan weer mee in zijn nopjes. "Prachtig. Van Basten is een legend, man", vertelt Van Persie na afloop vol bewondering voor de camera van FOX Sports over Basten. "Het is zo'n bijzondere persoon ook."

Van Basten liet Van Persie in 2005 debuteren in het Nederlands elftal. Van Persie raakte daar onder de indruk van de trainer in ruste. "Ik heb hem drie jaar meegemaakt als trainer ook bij het Nederlands elftal. Hij doet alles op gevoel, is onafhankelijk in zijn doel en laten. Ik keek echt tegen hem op, nog steeds eigenlijk. Ik vind het een heel bijzondere man."



Van Persie kijkt in gesprek met Hans Kraay jr. nuchter doch trots terug op zijn imposante carrière. "Ik heb veel doelen bereikt en daar ben ik ook wel trots op. Ik heb voor prachtige clubs gespeeld: , , , , Oranje. Dat zijn wel dingen waar ik trots op ben."