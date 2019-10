Van Persie ziet lichtpuntje bij stroef Arsenal: "Kan een topspeler worden"

Gabriel Martinelli kwam donderdagavond in de Europa League-wedstrijd tegen Vitória SC (3-2) wederom tot scoren.

De aanvaller van staat daardoor dit seizoen al op vijf doelpunten. Robin van Persie is onder de indruk van de Braziliaanse spits en de oud-speler van the Gunners voorziet dan ook een succesvolle toekomst voor de nog jonge Martinelli.

"Hij is pas achttien jaar oud. Maar de manier waarop hij beweegt, de keren dat hij ruimte maakt voor een ploeggenoot, de ruimte die steeds gezocht wordt. Martinelli heeft erg veel indruk op mij gemaakt, zeker gezien zijn leeftijd", zegt Van Persie in zijn rol van analist bij BT Sport na afloop van het doelpuntrijke treffen van Arsenal in Europees verband.

Van Persie denkt terug aan zijn eerste maanden bij Arsenal in 2004. De oud-aanvaller kwam net als Martinelli al op jonge leeftijd bij een topclub terecht. "Ik begon toen als vleugelspeler, ik was een totaal andere speler", aldus de oud-speler van Arsenal, die acht seizoenen voor Arsenal uitkwam. "Martinelli zal alleen maar beter worden. Ik ben echt heel erg onder de indruk van zijn kwaliteiten." Martinelli kwam afgelopen zomer voor circa zeven miljoen euro over van het Braziliaanse Ituano.

"Martinelli is een echte verbindingsspeler die ook nog eens de bal goed vasthoudt", vervolgt Van Persie zijn lofzang. "Hij heeft een neusje voor de ruimte en zoekt die ook steevast op. Hij maakt doelpunten, maar geeft daarnaast ook assists. Als je dat allemaal in je bagage hebt, dan kun je echt uitgroeien tot een topspeler."

Martinelli maakt zich met Arsenal op voor het thuisduel met van zondag, al is het niet aannemelijk dat de jonge aanvaller tegen the Eagles een basisplaats heeft.