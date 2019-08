Van Persie wijst reden aan voor mislukte United-overgang: "Hij lacht zelden"

Robin van Persie heeft bij BT Sport zijn licht laten schijnen op de situatie van Alexis Sánchez.

De voormalig international ziet dat de Chileen zich in een lastige situatie bevindt bij en denkt dat dat vooral een mentale kwestie is. "Hij komt niet gelukkig op me over", aldus Van Persie.

Sánchez kwam anderhalf jaar geleden met hoge verwachtingen over van , maar heeft nog weinig indruk kunnen maken. "Ik kan het niet goed beoordelen omdat ik niet met hem werk, maar als ik hem zie spelen zie ik hem zelden lachen", stelt Van Persie. "Natuurlijk begrijp ik dat je tijdens het spelen serieus moet zijn en wilt winnen, maar nadat je een doelpunt hebt gescoord, kun je glimlachen, want dat is het punt van voetbal."

De Zuid-Amerikaan begon volgens Van Persie nog wel goed op Old Trafford. "Ik denk dat hij de eerste paar maanden na zijn overstap gelukkig was en goed speelde", zegt de recordtopscorer van Oranje, die denkt dat de sleutel voor Sánchez in het mentale aspect zit. "Geestelijk moet hij dat geluk opnieuw vinden, want als je gelukkig bent, ben je fitter en wil je plezier hebben."

Van Persie is er niet zeker van dat de tegenvallende prestaties van Sánchez te maken hebben met druk. "Ik weet niet of het de druk is. Druk is iets dat je niet kunt zien of aanraken, maar hij moet dat in zijn hoofd beheersen."

Toch vindt de Nederlander dat Sánchez vertrouwen moet krijgen. "Hij is nog steeds dezelfde geweldige speler. Hij heeft het allemaal: hij is snel, hij kan assists geven, hij kan dribbelen en hij kan scoren."