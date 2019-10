"Van Persie was boos, maar na een maand zei hij: 'Je hebt helemaal gelijk'"

Arsenal ging maandagavond onderuit op bezoek bij Sheffield United.

De promovendus was met 1-0 te sterk en diende the Gunners zo de tweede nederlaag van het seizoen toe. Patrice Evra is bij Sky Sports uiterst kritisch over , dat na negen wedstrijden al een achterstand van tien punten op koploper heeft.

"Het was een verdiende overwinning voor Sheffield United, maar ik ben niet verrast door Arsenal. Ik noemde ze tien jaar geleden my babies en dat zijn ze nog steeds. Dat is de waarheid, ik wil niet respectloos overkomen door dat te zeggen. Het ziet er allemaal leuk uit, maar ze zijn geen winnend team. Ze willen graag goed voetbal spelen, alleen was ik altijd blij als we tegen Arsenal speelden. Want dan wisten we dat we gingen winnen", zo klinkt de kritiek van Evra, die jarenlang voor speelde.

Lees beneden verder

"Toen Robin van Persie van Arsenal naar Manchester United kwam, schudde ik hem op de eerste dag de hand en zei ik: 'Welkom bij een man's club . In het begin was hij boos, maar na een maand zei hij: 'Je hebt helemaal gelijk, Patrice'. Ik zie gewoon geen leiderschap, ze hebben geen karakters of persoonlijkheden. In mentaal opzicht zit er allemaal zwak uit", vervolgt de Franse oud-verdediger. "Ze hebben grote spelers als David Luiz, Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette, maar toch mist er al een aantal jaar iets."

"Mattéo Guendouzi speelt op het middenveld, maar voor zijn komst speelde hij niet eens in de basis op het tweede niveau in Frankrijk. Hij is de beste speler in dit team. Ik heb respect voor Aubameyang en Lacazette. Maar als die jongens niet scoren, hebben ze problemen en er verandert niks. Ik heb zoiets van: waar is Arsène? Het is allemaal hetzelfde", concludeert Evra.

Voor Arsenal wacht nu komende donderdag een thuiswedstrijd tegen Vitória Guimarães in de .