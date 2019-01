Van Persie vermeed 'beer' van Ajax: "Ik ging een beetje scannen"

Feyenoord won zondagmiddag in een memorabele Klassieker met 6-2 van Ajax, mede door twee doelpunten van Robin van Persie.

De 35-jarige aanvaller speelde een belangrijke rol in de gewonnen wedstrijd tegen de aartsrivaal en vertelt dat hij tijdens het duel nadacht over hoe hij het meeste rendement kon genereren.

"Ik ging een beetje scannen en daarna zoeken waar het meest te halen valt", zegt de veteraan in een interview met de Volkskrant . Trainer Erik ten Hag had in het centrum van de verdediging Lisandro Magallán en Matthijs de Ligt opgesteld, terwijl aan de flanken Noussair Mazraoui en Daley Blind stonden. Van Persie wist dat hij duels met De Ligt moest vermijden.



"De Ligt is een beer van een gozer, van de tien duels wint hij meer dan zes keer van me. Dus moet ik er een beetje omheen gaan bewegen, meer vanuit de combinatie spelen. Dan weer diepgaan, dan weer zelf mensen wegsturen. Dat is het spel", aldus Van Persie, die in de tweede helft naar de kant werd gehaald. De routinier heeft genoten van de gewonnen Klassieker in De Kuip.



Vooral het samenspel bij Feyenoord kon de aanvaller bekoren. "Prachtige goals van pure kwaliteit, diepgang, elkaar de ballen gunnen, voor elkaar werken", besluit Van Persie. Naast de 102-voudig Oranje-international waren ook Jens Toornstra, Steven Berghuis, Tonny Vilhena en Yassin Ayoub trefzeker. Namens Ajax wisten Lasse Schöne en Hakim Ziyech het net te vinden.