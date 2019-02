Van Persie-tribune onderwerp van discussie: "Merendeel wil andere naam"

Feyenoord reist zondag af naar het Van Donge & De Roo Stadion voor de derby tegen Excelsior en voor Robin van Persie wordt dat een bijzonder duel.

De routinier begon zijn loopbaan in de jeugdopleiding van de Kralingers, voordat hij op zijn zestiende de overstap maakte naar Feyenoord. Ondanks dat hij nooit in het eerste elftal van Excelsior speelde wordt hij er wel gezien als een van de beste spelers die de club ooit heeft voortgebracht en in 2010 werd er zelfs een tribune naar de 102-voudig Oranje-international vernoemd.

Deze tribune is het onderkomen van de harde kern van de club en zij hebben inmiddels hun twijfels bij de naam van het stadiondeel. Van Persie speelde immers nooit een wedstrijd voor Excelsior en koos er daarnaast voor om niet af te bouwen bij de club waar het voor hem allemaal begon: "Het was een onderwerp bij onze laatste algemene ledenvergadering. Het merendeel van de supporters, daar aanwezig althans, heeft verzocht om een andere naam voor de tribune", reageert Theo Melgert, voorzitter van supportersvereniging Pro Excelsior, tegenover het Algemeen Dagblad .



Van Persie is daarnaast in het stadion te zien met een grote foto uit zijn Arsenal-tijd in het supportershonk. Hoewel de naamsverandering nog niet zeker is, zal er hoe dan ook iets aan deze afbeelding worden gedaan: "Of we 'm verwijderen of er iets overheen plakken is nog onduidelijk. Maar hij gaat weg", zegt Melgert daarover. Bij een deel van de supporters overheerst de teleurstelling dat Van Persie, die een jaar geleden zijn conditie nog op peil hield bij zijn oude club, niet voor Excelsior als laatste kunstje heeft gekozen."Dit leeft vooral bij de nieuwste generatie supporters. Ik durf niet te zeggen hoe hij hier ontvangen wordt", vervolgt Melgert. Algemeen directeur Ferry de Haan begrijpt de sentimenten, maar is voorlopig niet van plan om actie te ondernemen: "Het is misschien verstandig beleid te ontwikkelen voor dit thema. Om af te spreken wat de criteria zijn voor een al dan niet tijdelijke benoeming."

Wat voormalig directeur Simon Kelder betreft is de discussie echter 'flauwekul': "Robin is met afstand de beste ooit uit onze jeugd. Dat hij niet voor het eerste speelde, heeft alles te maken met zijn kwaliteiten. Bovendien, wie weet wordt hij in de toekomst in een andere rol nog belangrijk voor de club. De binding is er nog altijd."