Van Persie 'schrok zich kapot' van Badr Hari: "Die ging over mijn hoofd heen!"

Robin van Persie kijkt uit naar het titelgevecht tussen Badr Hari en Rico Verhoeven, dat komende zaterdag in GelreDome plaatsvindt.

De oud-aanvaller heeft beide kickboksers weleens ontmoet en is een groot fan van de sport. In gesprek met De Telegraaf vertelt Van Persie wat hij van Hari en Verhoeven heeft geleerd en wat zij andersom van hem hebben opgestoken.

Van Persie ontmoette Hari afgelopen zomer tijdens een vakantie in Marokko. "Nou, Badr deed daar op vakantie even een middle kick voor. Die ging over mijn hoofd heen! Ik schrok me kapot. Wat is dit? Als je dat uit stand kan, moet je heel lenig zijn."

"Mijn middle kick zit bij je kuiten, echt met mijn hamstrings kom ik niet boven een meter", zegt Van Persie, die tevens zag dat Hari 'heel rustig' overkwam en 'heel lief' was voor zijn kinderen. De stabiele thuissituatie heeft volgens hem een positieve invloed gehad op de kickbokser.

De oud-international trof Verhoeven bij een show van Najib Amhali, waar ze in dezelfde theaterbox zaten. "Wat mij fascineerde, was zijn verhaal over zijn fitheid. Hij is zo consequent in alles wat hij doet. Wat er ook gebeurt, hij traint zes dagen per week tweemaal per dag."

"Hij gaat boven de norm staan van wat het met je kan doen", vertelt de topscorer aller tijden van het . Hij vond het naar eigen zeggen leuk om Hari en Verhoeven te vertellen over de raakvlakken met voetbal.

"Ik legde uit hoe ik al die jaren mijn vak beleefde, hoe ik trainde en hoe ik me op grote toernooien focuste. Een EK of WK komt nog het dichtst in de buurt bij hun bokswedstrijden", aldus Van Persie.

Hij legt uit dat je op een eindtoernooi ook tegen je top moet aanzitten, al is er volgens hem één groot verschil met het kickboksen. "In de ring staan zij alleen. Als voetballer ben je met tien anderen. Als ik bij wijze van spreken een slechte dag heb en die tien anderen zijn goed, ga je met je team nog door naar de volgende ronde."