Van Persie ontgoocheld: "Ik begrijp het ook niet meer, echt bizar"

Robin van Persie had na afloop geen woorden voor de verliespartij van Feyenoord bij Excelsior. Vorige week werd Ajax nog met 6-2 overmeesterd.

De Rotterdammers gingen zondagmiddag op pijnlijke wijze met 2-1 onderuit tegen de stadgenoot. Van Persie schoot Feyenoord vlak na rust op voorsprong, maar zag hoe Ali Messaoud even later voor de gelijkmaker zorgde. In de slotfase waren de beste kansen voor de thuisploeg en was het Robin van der Meer die 29 seconden na zijn invalbeurt op aangeven van Mounir El Hamdaoui de winnende maakte.



"Ik begrijp het ook niet meer", reageerde Van Persie in gesprek met FOX Sports op de vraag hoe het kan dat Feyenoord onderuit ging. "Het was al ongelofelijk dat het erop leek dat je twee punten zou gaan verspelen, maar drie... echt bizar. Dan speel je vorige week zo'n goede wedstrijd... Ik weet het niet, zeg jij het maar."



In aanloop naar De Klassieker van vorige week werd er bij Feyenoord gehamerd op de juiste mindset waarmee gestreden moest worden. Hoe het zondag met de mindset zat? "Volgens mij wel goed", aldus Van Persie. "We hebben een goede trainingsweek gehad. We hebben het er nog over gehad, de trainer heeft het er nog over gehad en ik heb het er nog over gehad met die gasten. Iedereen ging akkoord dat de focus vol op Excelsior ging. Iedereen in Rotterdam heeft een topweek gehad, maar dan moet je dan wel een goed vervolg geven. Bij de 1-0 is er niets aan de hand, maar de goals krijgen we wel erg makkelijk tegen.” Door de nederlaag blijft Feyenoord steken op 39 punten, elf minder dan de nummer twee Ajax. Volgende week zaterdag krijgen de Rotterdammers bezoek van De Graafschap.