Van Persie looft 'nieuwe Van Persie: "Ik denk dat hij heel goed wordt"

Robin van Persie is lovend over Mason Greenwood.

Hoewel dit seizoen teleurstellend presteert, is de ontwikkeling van de achttienjarige aanvaller een van de weinige lichtpuntjes bij the Mancunians . Greenwood scoorde vorige week tweemaal in het -duel met (4-0) en nam zondag als invaller ook de gelijkmaker in het competitieduel met (1-1) voor zijn rekening.

Greenwood wordt door veel fans van Manchester United als 'de nieuwe Robin van Persie' gezien. Via Instagram Stories geeft de oud-aanvaller te kennen dat de Engelse tiener in ieder geval goed bezig is.

"Ik denk dat hij heel goed wordt. Tijdens elke wedstrijd probeert hij mij te kopieren", zegt de voormalig Oranje-international enigszins gekscherend.

"Mijn manier van spelen, mijn techniek, mijn linkervoet, mijn manier van afronden. Ik weet zeker dat hij goed terechtkomt", stelt de voormalig speler van onder meer en Manchester United.

Na zijn treffers tegen AZ en Everton staat de teller van Greenwood al op acht doelpunten in twintig wedstrijden in alle competities. Van zijn teamgenoten vond alleen Marcus Rashford vaker het net: dertien keer.

Greenwood groeide zondag met 18 jaar en 75 dagen tot de jongste doelpuntenmaker voor Manchester United in de Premier League op Old Trafford sinds april 2009 uit. Destijds was Federico Macheda 17 jaar en 226 dagen toen hij tegen Aston Villa scoorde.