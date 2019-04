Van Persie laat verstek gaan en richt zich op 'afscheidswedstrijd'

Robin van Persie is woensdagavond niet van de partij als Feyenoord het opneemt tegen NAC Breda.

De routinier is niet fit genoeg om te spelen tegen de hekkensluiter, zo laat trainer Giovanni van Bronckhorst dinsdagmiddag weten tijdens een persconferentie. Vanwege de schorsing van Nicolai Jörgensen begint Dylan Vente waarschijnlijk in de punt van de aanval in het Rat Verlegh Stadion.



Van Persie zal zodoende waarschijnlijk op 12 mei weer in actie komen als de tegenstander is in De Kuip. Voor de aanvaller wordt dat zijn laatste -wedstrijd voor eigen publiek en de verwachting is dat hij dan wordt getrakteerd op een groots afscheid: “Na NAC hebben we achttien dagen geen wedstrijd. Dat is erg lang. Robin heeft dan de tijd om die wedstrijd te halen”, legde Van Bronckhorst uit. Drie dagen na de wedstrijd tegen ADO staat overigens nog het verplaatste uitduel met op het programma.



De oefenmeester kan tegen NAC verder niet beschikken over de geblesseerden Ridgeciano Haps en Cuco Martina, terwijl Steven Berghuis net als Jörgensen geschorst is. Jeremiah St. Juste is op zijn beurt weer hersteld, al kan hij waarschijnlijk geen negentig minuten spelen. Van Bronckhorst is van plan om met een zo sterk mogelijke opstelling aan te treden: “We moeten de derde plek veiligstellen. Ik ga niet experimenteren qua opstelling.”



koestert momenteel een voorsprong van zeven punten op nummer vier en lijkt daardoor zo goed als zeker van de derde positie. Voor de vertrekkende Van Bronckhorst is het belangrijk om die plek veilig te stellen: “Het belangrijkste is om afscheid te nemen met de derde plaats, zodat ik de boel zo goed mogelijk achterlaat voor Jaap Stam. De deur zal daarna voor mij nooit helemaal dicht zijn bij Feyenoord. Misschien keer ik ooit nog in een andere rol terug, maar er zijn op dit moment geen plannen.”